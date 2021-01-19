Floresan Lamba nedir ve nasıl çalışır? Floresan Lamba çeşitleri
Florasan lamba, iki ucu flamanlı cam tüp, balast, soket, starter gibi elemanlardan oluşur. Florasan nedir? Nerelerde kullanılır? Detaylı bir şekilde sizler için derledik.
Florasan, akkor lambaya göre daha çok ılık verir ve kullanım alanı çok yaygındır. Evde iş yerlerinde pek çok yerde florasan kullanılır.
Florasan Nasıl Çalışır?
Florasan lambaların iki ucunda bulunan flamanlardan akım geçtiği zaman ısınarak tüp içinde bulunan gazı da ısıtır. Falamandan geçen bu akım çok kısa biz süre içinde stater tarafından kesilir ve akım tam kesildiği anda balast yüksek bir gerilim meydana getirerek tüpün iki ucu arasında akım oluşur. Bu sayede gazdan geçmeye başlayan akım ise, ışığı oluşturur.
Floresan Lamba Çeşitleri
Florasan lambalar, verimliliği daha yüksek ve kullanım ömrü daha uzun ışıklandırma çeşididir. Florasan lamba çeşitleri,
Led ampül
Tasarruflu ampüller
Rustik led ampül
Holojen ampül
PLC 2 Pinli Ampul
PLC 4 Pinli Ampul
T5 Florasan Ampul
T8 Florasan Ampul
Florasan Lambanın Özellikleri
Florasan lambalar oldukça tasarrufludur.
Florasan lambaların ışığı, diğer lambalara göre daha fazladır. Bu da insan sağlığı açısından önemlidir.
Florasanın Tehlikeleri
Florasan lambalar kırıldığı zaman içinde bulunan civa emisyonu meydana geldiği için tehlikeli atık kategorisinde yer alır.
1 florasan lambanın içinde bulunan civa 30.000 litre suyu kullanılamayacak bir hale getirebilir.
Container yüklemeleri sonucunda meydana gelen ısı artışı sonucunda civa yoğunluğu yeniden artar.
Bir Florasan lamba içinde genellikle 3 mg civa bulunur. Bu civa miktarı, Çin menşeili lambalarda ise, 20 mg’yr kadar çıkabilir.
Civa, havada 320 mg kadar gidebilir. Bir florasan kırıldıktan 20 dakika sonra civanın yoğunluğu 1,2 mg/m3’dır.
Bir Florasan kırıldığı zaman dikkatli bir şekilde civardan arındırılarak kullanılmış camdan yararlanılabilir.
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