Flora Nedir? Biyoloji, Botanik Ve Coğrafyada Flora Kavramı

Botanik kelimesi sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Buna oranla flora kelimesi ise daha bilimsel terim olarak yer almaktadır. Biyoloji ve coğrafya alanlarında kullanılan bilimsel sözcük bir topluluğu ifade etmektedir.

Flora Nedir?

Flora kelimesinin botanik haricindeki bir diğer ifadesi ise bitey bir ülke demektir. Bir bölge ya da belirli bir yörede yer alan bitki, bakteri türü ve mantar çeşitlerinin tamamına verilen isme flora denir.

Kelimenin kullanıldığı örnek cümle olarak Türkiye'nin flora bölgeleri cümlesi verilebilmektedir. Belirli bölgede yer alan bitki türlerinin tümüne karşılık gelmektedir.

Bitki varlığı, bitki topluluğu bitey olarak ifade edilir. Flora alanlarında yer alan bu bitkiler tür, cins, familya özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır.

Biyolojide Flora Kavramı

Canlıların doğma, büyüme, gelişme ve üreme gibi yaşam süreçlerini konu alan bilim dalına biyoloji denmektedir.

Biyoloji tanımında yer alan canlılar arasında insan, hayvanlar ve bitkiler yer almaktadır.

Biyologlar bitki canlılarının çeşitliliğini incelerken evrelerine bakarken biyoloji alanında flora kavramını kullanmaktadır.

Biyolojide flora, bölgede yer alan tüm bitkilerin biyolojik yapısını ve süreçlerini incelemektedir. Bitkinin yapılaştığı çevre arasındaki bütünsel ilişkilerin öğretisine bitki biyolojisi denmektedir.

Botanik Flora Kavramı

Botanik flora kavramı düşünüldüğünde zaten flora kelimesi tamamıyla botanik sözcüğünü ifade etmektedir.

Çiçek tanrıçası olan floradan adını almıştır. Bitki bilimine de flora yani botanik denmektedir. Bir bölgede yer alan tüm bitkilerin biyolojik yapısını incelemektedir.

Aslında flora biyolojinin bir dalıdır. Flora alanını inceleyen bilim insanlarına botanikçi, bitki bilimcisi ya da fitolog denmektedir.

Botanik kelimesi de ot, otlak ve yem anlamlarından gelmiştir. Flora bitkiyi ifade ettiği kadar doğada yer alan mantarları, çiçekleri ve bakterileri de ifade etmektedir.

Örneğin bir bölgede yer alan su florası aynı zamanda çevredeki sularda bulunan bitki ve hayvan yaşamını tanımlamaktadır.

Coğrafyada Flora Kavramı

Flora belirli bir bölgedeki coğrafyada bulunan bitki canlılarıdır. Her coğrafi bölge, iklimi, kaynakları, bitki örtüsü, ağaç familyası ve hayvan türlerine sahiptir.

Terim bir grup bitkiyi ve bakteriyi ifade ederken belirli bölgedeki coğrafyada yer alması önemlidir.

Örnek olarak Türkiye coğrafyasının flora bilgisi verilecektir. Bu sayede coğrafyanın önemi de flora konusunda kavranmış olacaktır.

2000 yılından itibaren Türkiye'de 9.300 damarlı bitki türü yetişmiştir. Bu yüzden de flora kavramı bakımından Türkiye coğrafyasının toprak ve iklim çeşitliliği olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Anadolu bölgelerinin çok dağlık ve parçalı bir coğrafyaya sahip olması flora alanında endemik tür bitkilerin yetişmesine neden olmuştur. Çevresel koşul ve coğrafyaya bağlı olarak küçük bitkiler, odunsu bitkiler, dikenli çalılara kadar geniş bir bitki yaşam formu gelişmiştir.

Coğrafyayı oluşturan flora bileşenleri, bitki örtüsü, tarihçe, floristik yapı, ekolojik çeşitlilik ve endemizm kavramlarıdır.

Flora coğrafya olarak düşünüldüğünde alt bölgelere de ayrılmaktadır. Türkiye ülkesinde yer alan Akdeniz bölgesinin florasını düşünelim. Akdeniz iklimi yaz sıcaklığındaki güneş ışınlarının düşme açısı hareketlerine bağlıdır.

Bu coğrafya Akdeniz bitki örtüsünün maki bitkilerinden oluşmasına neden olmuştur. Maki her mevsim yeşil kalan bodur ve yapraklı ağaçlardır. Bu topluluk Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesinde ortaya çıkmıştır.

Akdeniz ikliminin etkisiyle Akdeniz coğrafyasında yetişen flora topluluğu, defne, koca yemiş, keçiboynuzu, yabani zeytin bitkilerinden oluşur.

Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki bu örnekler coğrafya alanında flora kavramını yeteri düzeyde anlatmaktadır.