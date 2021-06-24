Flanş Nedir Ve Ne İşe Yarar? Flanş Nerelerde Kullanılır Ve Kullanım Alanları Nelerdir

Flanş, genellikle mukavemeti artırmak veya yükü yaymak için kullanılan çıkıntılı bir çıkıntı veya jant olarak tanımlanır.

Flanş Nedir ve Ne İşe Yarar?

Flanş, sıcak su silindirinden bir pompaya giren hava miktarını sınırlayan bir cihazdır. Su ısıtıldığında veya sıcak su silindiri içinde değiştirildiğinde, hava kabarcıkları oluşur. Silindirin yanında veya üstünde toplanır. Kabarcıklar daha sonra havalandırma ve genleşme borusunun tepesine yükselir. Flanş sıcak su silindiri içinde daha derinden su çekebildiğinden, bu hava kabarcıklarının pompaya girmesi engellenir.

Flanşlar, uzun ömürlülük ve pompanın sessiz çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Aslında, bazı Salamander pompaları, geçerli bir garanti sağlamak için bir flanş gerektirir. Bir pompaya, duşlara ve diğer çıkışlara havalandırılmış bir su kaynağına sahip olmak, gereksiz ve belki de ani sıcaklık dalgalanmaları, artan gürültü seviyeleri, pompanın iç işleyişinin hızlandırılmış bozulması ve kavitasyon gibi bir dizi soruna neden olabilir. Bu yüzden pompanın bozulması olasıdır.

Flanş Türleri Nelerdir ve Nerelerde Kullanılır?

Boru Flanşları

Boru flanşları, bir borunun ucundan radyal olarak çıkıntı yapan bir kenar oluşturur. İki boru flanşının birbirine civatalanmasını sağlayan ve iki boru arasında bir bağlantı oluşturan birkaç deliğe sahiptirler. Sızdırmazlığı iyileştirmek için iki flanş arasına bir conta takılabilir.

Boru flanşları, boruların birleştirilmesinde kullanılmak üzere ayrı parçalar olarak mevcuttur. Boru flanşı, bir borunun ucuna kalıcı veya yarı kalıcı olarak takılır. Daha sonra borunun başka bir boru flanşına kolay montajını ve sökülmesini kolaylaştırır. Boru flanş türleri;

Kaynak boyunlu flaşlar, yüksek sıcaklık ve basınca uygun bir flanş sağlamak için bir borunun ucuna alın kaynaklıdır.

Dişli flaşlar bir iç (dişi) dişe sahiptir, içine dişli bir boru vidalanmıştır. Bunun takılması nispeten kolaydır ancak yüksek basınç ve sıcaklık için uygun değildir.

Soket kaynaklı flaşlar, altta bir omuzlu düz bir deliğe sahiptir. Boru, omzun karşısına geçecek şekilde deliğe sokulur ve daha sonra dışarıdan bir köşe kaynağı ile yerine kaynaklanır. Bu, düşük basınçta çalışan küçük çaplı borular için kullanılır.

Geçmeli flanşlar da düz bir deliğe sahiptir, ancak omuzsuzdur. Flanşın her iki tarafındaki boruya köşe kaynakları uygulanır.

Bindirmeli flaşlar iki parçadan oluşur; bir dirsek ve bir destek flanşı. Alt kısım, borunun ucuna alın kaynaklıdır ve deliksiz küçük bir flanş içerir. Destek flanşı dirsek üzerinde kayabilir ve başka bir flanşa cıvatalamak için delikler sağlar. Bu düzenleme, dar alanlarda sökülmeye izin verir.

Kör flaşlar, boru tesisatının bir bölümünü izole etmek veya boru tesisatını sonlandırmak için başka bir boru flanşına cıvatalanmış bir boşluk plakası biçimidir.

En çok kullanılan standart flanşlar ise özel flanşlardır. Bunlar;

Orifis Flanşları

Uzun Kaynak Boyunlu Flanşlar

Weldoflange / Nipoflange

Genişletici Flanş

Redüksiyon Flanşı

Duş pompası kurulumu için Surrey Flanş, Warix Flanş ve Non-Stop Essex Flanş dahil olmak üzere çeşitli flanşlar mevcuttur. Bu nedenle, uygun bir flanşın takıldığından emin olmak için kurulumdan önce bağlantı kılavuzunu kontrol etmek önemlidir.

Surrey ve Warix flanşlarının her ikisi de üstten giriş flanşlarıdır, yani standart tip sıcak su silindirinin kubbesindeki sıcak çekme bağlantısına vidalanırlar. Buna karşılık, Non-Stop Essex flanş, silindirin yan tarafına delik açmayı gerektiren yandan girişli bir flanştır. Bu flanş, bir pompanın sıcak su silindirinin üzerine yerleştirilmesi gerektiğinde en iyisidir.