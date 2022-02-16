Flama nedir, nasıl yapılır? Neyi temsil eder? Flama kelimesinin TDK sözlük anlamı  

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Flama kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bayrak 2- Sancak 3- Alem 4- Simge 5- Bandıra 6- Banner 7- Liva 8- Rayet

Flama Nedir?

Haberleşmek için kullanılan küçük bayraklara flama denir. Flamalarda yer alan sembollerin anlamı evrenseldir. Bu sayede farklı milletten insanlar, flamalar aracılığıyla haberleşebilir ve yardım talebinde bulunabilir.

Flama Nasıl Yapılır?

Flamalar yün ve çubukla yapılır. Örneğin beyaz bir flama yapmak için kare şeklinde kesilmiş 6 tane beyaz yün yeterlidir. Sarı - mavi bir flama içinse 3 tane mavi, 3 tane de sarı yün temin edilmelidir.

Flamalar Neyi Temsil Eder?

Denizcilikte kullanılan flamalardan bazıları şunlardır.

1- P Flaması:

Hem yarışmacılara hem de seyircilere yarışın başlamak üzere olduğunu belirtmek için kaldırılan flamadır.

2- N Flaması:

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''Yarış sona erdi'' anlamına gelir.

3- Kırmızı Flama:

Uluslararası gemicilik kanunlarına göre patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan gemilerin asmaları gereken flama.

4- Sarı - Siyah Flama

''Gemiyi durdurun'' anlamına gelir.

5- X Flaması

Yardım talep eden gemilerin göndere çektiği flama beyaz renklidir ve üstünde kırmızı X işareti vardır.

6- Sarı - Kırmızı Flama:

''Denize biri düştü'' anlamına gelir.

Flama Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre flama kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İzci kamplarında ve gemilerde haberleşmek için kullanılan küçük bayrak

İkinci Anlamı: Banner