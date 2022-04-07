Flama formasyonu nedir, ne anlama gelir? Nasıl çizilir, ne kadar sürer?

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Flama formasyonu grafik üzerinden ele alınması ile beraber belli bir aralığı göstermektedir. Bu aralık içerisinde aynı zamanda konsolidasyon da yer almaktadır. Grafik üzerinden yaşanan değişkenlik ile beraber en dar kısım flama formasyonu olarak öne çıkar.

Flama Formasyonu Nedir?

Sert fiyat hareketlerinin ardından konsolidasyon dönemine girdiği vakit, dip ve tepelerin birbirine yaklaşacak şekilde daralması flama formasyonu olarak bilinmektedir. Özellikle konsolidasyon dönemi içerisinde yer alması ile beraber, ortaya çıkan daralma önemli bir yere sahiptir.

Flama Formasyonu Ne Anlama Gelir?

Genel olarak sert fiyat hareketleri yaşandığı vakit, konsolidasyon dönemi içerisinde tepe ile beraber deyip kısımların en dar noktaya gelmesi flama formasyonu anlamına gelmektedir. Böylece ülkeler arası yaşanabilecek olan borç ve alacak kapsamında en aktif Kasım yaşanır. Bu konuda bayrak formasyonunda tek farkı olarak ise, öne çıkan grafiği paralel şekilde değil bunun aksine üçgen biçimde gerçekleşmesidir.

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Flama Formasyonu Nasıl Çizilir?

Klima Formasyonu grafiği dik çizgiler üzerinden ele alınır ve çizilir. Özellikle belli bir eğik açı üzerinden öne çıkan grafik, üçgen biçiminde devam etmektedir. Böylece bayrak formasyonundan farklı şekilde üçgen şeklinde gerçekleştiğini söylemek gerekir. Çünkü bu doğrultuda bayrak formasyonu daha çok paralel olarak devam etmektedir. Aynı zamanda flama formasyonu ani değişimler üzerinden inişler ve çıkışlar gerçekleştiren grafik biçiminde çizilmektedir.

Flama Formasyonu Ne Kadar Sürer?

Söz konusu dönem üzerinden ele alındığı vakit flama formasyonu, Minimum 10 ile maksimum 20 çubuk arasında sürer. Daha sonra hacimlerde meydana gelen artış ile beraber yeniden bu konuda miktar değişkenliği yaşanmaktadır. Ancak genel olarak 10 ila 20 arasındaki bir çubuk miktar üzerinden flama formasyonunun sürdüğünü ifade etmek gerekir. Özellikle konsolidasyon döneminde ortaya çıkan daralma ile beraber önemli bir yere sahiptir.