Fizyoterapist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Fizyoterapist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Fizyoterapist üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ve göreve başlayan kişilere denmektedir. Fizyoterapist genel olarak yaşlılık, yaralanma veya farklı hastalıklar sonucunda meydana gelen fonksiyon bozukluğu ile ağrıların tedavisini gerçekleştiren kişilerdir.

Fizyoterapist Nedir?

Fizyoterapist, uzman hekimler tarafından hastaların durumlarına göre koyulan tedavi programlarının uygulanmasını sağlayan meslek grubudur. Fizyoterapistlerin uygulamış oldukları tedavi yöntemleri genel olarak rehabilitasyon ve fizyoterapi programları şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sonradan meydana gelebilecek olan sakatlıklar, doğuştan gelen hastalıklar veya yaşlanmaya bağlı farklı kas hastalıkları için hastalara uygun olan tedavileri uygulamaktadırlar.

Fizyoterapist Ne İş Yapar?

Fizyoterapistler, uzman doktorların vermiş olduğu tedavi programlarına göre hareket eder. Genel olarak hastaların tedavisini gerçekleştiren Fizyoterapistler, yapılan kaza sonucu veya doğuştan gelen hastalıklar sonucunda kişilerde görülen fonksiyon bozukluğu sorunlarını gidermekte yardımcı olurlar. Bu işlemi yapmadan önce hastaların teşhisini yapan kişiler fizyoterapistler değildir. Fizyoterapistler yalnızca uzman doktorların verdiği teşhis ve programa yönelik tedavi uygularlar.

Fizyoterapist Nasıl Olunur?

Fizyoterapist olmak ve ileride bu mesleği icra etmek isteyen kişiler, üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olmaları yeterlidir.

Fizyoterapist Olma Şartları Nelerdir?

Fizyoterapist olmak için gerekli olan en temel şart herhangi bir üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olması gelmektedir. Fizyoterapist olmak için kişilerde aranan bazı önemli özellikler arasında el becerilerinin gelişmiş olması, insanları anlama özelliği olması ve yardımsever olması yer alıyor. Bunların yanı sıra Fen bilimleri, fizik ve biyolojiyi seven ve bu alanlarda başarılı kişiler olması da aranan şartlar arasındadır. Sabırlı, sorumluluk sahibi ve dikkatli olmakta iş alımlarında dikkat edilen diğer özelliklerdendir.

Fizyoterapist’in Görevleri Nelerdir?

Fizyoterapistler için genel olarak hastaya teşhis ve tedavi koyma yetkisi bulunduğu düşünülse de bu tamamen yanlıştır. Fizyoterapistler, uzman doktorların koydukları teşhis ve tedavi programlarına göre hareket etmektedir. Fizyoterapistlerin başlıca görevleri şu şekilde yer almaktadır:

- Hastaya fiziksel tedavi seansları düzenlemek.

- Doktor ve hemşireler ile birlikte hareket etmek ve onların programlarına göre çalışmak.

- Fiziksel ağrı ve sıkıntıları olan yaşlı hastalara yardımcı olmak.

- Yapılacak olan egzersiz ve hareketler hakkında hastayı bilinçlendirmek ve onlara eğitim vermek.

- Travma hastalığı bulunan kişilere yürüme konusunda destek olmak ve onlara tekrar yürümek için tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi ekipmanlar ile yürüme konusunda yardımcı olmak.

- Hastaların güç, denge ve ruhsal sorunlarını gidermek ve morallerini yerinde tutmak adına motive edici yönlendirmek.

- Tedavide yapılması gereken hareketleri en doğru şekilde hastalara göstermek ve onları teşvik etmek.

- Tedavi süreci ve öncesini düzenli olarak raporlamak ve ilgili kişilere sunmak.

- Özel durumlar için uzmanların isteyeceği fitness programlarının düzenli takibini yapmak ve hastalara destek sağlamak.

- Meslek hakkında güncel bilgileri edinmek ve sürekli takip etmek.

Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar?

Günümüzde Fizyoterapistlerin ortalama maaşları 3.600 TL arasında değişmektedir. En düşük Fizyoterapist maaşı 2.500 TL, en düşük Fizyoterapist maaşı ise 4.750 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Fizyoterapist İçin İş İmkanları Nelerdir?

Çeşitli farklı alanlarda iş imkânı bulabilen Fizyoterapistler, kamu ve özel hastane alanlarında çok kolay iş bulabilmektedir. Öte yandan farklı huzurevleri, spor kulüpleri, askeri alanlar, kaplıca merkezleri, yaşlı ve bakım ve rehabilitasyon merkezleri, evde bakım merkezlerinde de iş imkânı oldukça fazladır.