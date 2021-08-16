Fiziksel sim nedir? Telefonlarda elektronik sim ile fiziksel sim arasındaki farklar

Günümüzde sim kartları çeşitleri arasında en sık tercih edilen sim kartı çeşidi elektronik sim kartıdır. Bunun en önemli sebebi bu kartın kullanımının oldukça kolay ve pratik bir yapıya sahip olmasıdır.

Fiziksel Sim Kartı Nedir?

Fiziksel sim katı telefonların içerisinden çıkarılabilen ve daha sonrasında ise takılabilen sim kartlarının geneline verilmekte olan isimdir. Klasik olarak bilinen bütün telefonlarda yer alan sim kartları fiziksel yapılı olan sim kartlarıdır. Bununla beraber bütün dünyada yeni trend haline gelen sim kartı çeşidi ise elektronik sim kartıdır ve bu, cihazın entegresine gömülü bir biçimde gelir.

Elektronik Sim Kartı Nedir?

Elektronik sim, yerleşik biçimdeki bir sim kartı olarak dizayn edilmiştir. Elektronik sim kartları, telefonları mobil bir ağa bağlayarak kullanılmaktadır. Elektronik sim birçok kişinin merak etmiş olduğu bir kart türüdür. Elektronik sime “ESIM” adı da verilir. Elektronik sim kartı, diğer kartlara nazaran daha küçüktür. Bu kartların kapsamında ana karta sabitlenerek kullanılmaktadır ve telefona direkt şekilde takılmasına ihtiyaç yoktur. Bu kartlar numaralı telefondan hiç bir biçimde kaldırılmaz.

Elektronik Sim Kartlarının Özellikleri Nelerdir?

Elektronik sim kartı bilgileri yeniden düzenleyebilen bir niteliğe sahiptir ve bu nedenle tarife değişikliklerini kolay bir biçimde gerçekleştirir. Ancak bu durumu değiştirmek ya da kurmak daha basit bir durum olmaktadır. Bu kartları telefon satın yerlerden alma gibi bir zorunluluk yoktur. Elektronik sim kartının alınabilmesi için yalnızca bir telefon görüşmesinin yapılması yeterli olmaktadır. Elektronik sim kartları son teknoloji ile kullanılır ve GSM ağlarının üstünde çalışan bir sistemdir.

Elektronik Sim Kartı İle Fiziksel Sim Arasında Bulunan Farklar Nelerdir?

Pek çok kişi elektronik sim kartı ile fiziksel sim kartının arasında ne tür bir farkların olduğunu merak etmektedir. Bu kartlar arasındaki en önemli fark, elektronik sim kartlarının ek olarak takılan bir kart çeşidi olmamasıdır. Bu kart çeşidi, telefonların ana kartlarının içerisine yerleştirilerek kullanılma imkanına sahiptir. Bunun dışında fiziksel kartlar ise telefon satan yerlerden satın alınabilen ve telefonlara ek olarak takılabilen bir kart türüdür. Elektronik sim kartını kullanabilmek için bu kart ile uyumlu olan telefonların kullanılması gerekmektedir. Bunun haricinde fiziksel kartların her telefonda kullanılabilir bir niteliği sahip olması da fiziksel kartların bir başka niteliğidir.