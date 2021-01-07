Fiziksel aktivite şimdi daha da önemli

Ailelerin çocuklarını oyalanmaları için önce alıştırıp sonra zararlarının farkına varıp uzak tutmak için çaba sarf ettiği teknolojik araç-gereçler, uzaktan eğitim nedeniyle çocukların günlük zamanlarının çoğunu geçirdiği zorunlu ihtiyaçlar haline geldi. Ders dışı diğer zamanlarını da çocuklar ekran önünde geçirmeye devam ederse çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olan obezite sorunu gitgide artacaktır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obeziteyle birlikte; diyabet ve diyabete bağlı kalp hastalıkları, felç, yüksek tansiyon, böbrek, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığın artması söz konusu olabilir.

KORUYUCU TEDBİRLER ALINMALI

Obezitenin tedavisi her yaş grubunda zor ve ümit kırıcı olabiliyor. Onun için obezite ortaya çıkmadan önce önlem alınması ve önlenmesi sağlanmalı. Koruyucu tedbirler almak çok önemli. Ülkemizde çocukluk çağında obezite oranı yüzde 20-27 arasında değişiyor. Tüm nüfus üzerinde ise oran yüzde 30 düzeyinde. Obeziteden korunmada veya insanların normal kilolara doğru düşmesinde bedensel hareketler, egzersizler kısaca spor alışkanlıkları kazandırmak önemli. Özellikle çocukluk çağlarında obez olanların önlem alınmaz ise ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde de obez olma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülürse, spor kültürünün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkacaktır. Hareketsiz yaşam dışında, yemek kültürünün değişmesi, hazır gıdalara yönelme, kalorisi yüksek düzeyde sağlıksız beslenme, teknolojiye bağımlı hale gelmek gibi nedenler obez insan oranlarını arttırıyor.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMELERİNE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR

Koronavirüs nedeniyle hareketsiz kalan çocuklar için yapılması gerekenleri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Uzaktan eğitim süresince okullarda beden eğitimi öğretmelerine büyük görevler düşüyor. Çünkü çocukları hareket ettirecek, fiziksel çalışmalar yaptıracak, sporu hayatlarının bir parçası haline getirecek olan kişiler onlar. Çocuklar için düzenli egzersiz videoları hazırlamalılar.

- Fiziksel aktivite ve spor alışkanlıklarının arttırılması ve bunların düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması için çocuklar mevcut virüs ortamında gerekli önlemler alınarak ev dışında bireysel sporlara yönlendirilebilir. Aileler günde bir saat çocuklarıyla yürüyüş yapabilir, paten kayma, bisiklete binme ve bazı eğitsel oyunların oynanması sağlanabilir.

- Aileler ders dışında hafta içi ve sonu en fazla bir saat çocukların ekranlı teknolojik aletlerle vakit geçirmelerine izin vermeli. Diğer zamanları teknolojiden uzak faaliyetlerle planlamalılar.

EVDE EGZERSİZ YAPIN

- Ev içinde sportif egzersizlerin yapılması sağlanmalı. Uzmanlar tarafından çekilen videolar eşliğinde egzersizler yapılabilir, yemek masası (anneler kızabilir) masa tenisi masası haline dönüştürülebilir. Satranç, zeka oyunları oynanabilir ya da diğer mümkün olan hareketli oyunların ve sporların yapılması sağlanabilir. Bu noktada ailelerin çocuklarına zaman ayırmaları, yaratıcı olmaları ve onları yalnız bırakmamaları önemli.

- Kilo vermek zor, almak kolay. Bu sebeple verilen kiloların tekrar alınmasının engellenmesi için kişinin otokontrole ve belki de düzenli aralıklarla tartılarak durumunu tespit etmesine ihtiyaç var. Aileler çocukların kilo artışını kontrol etmeli.

- Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, hazır ve kalorisi yüksek gıdalardan uzak durulması sağlanmalı.

PROF. DR. BİLGE DONUK KİMDİR?

1977 yılında Adana’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde tamamladı. 2001 yılında görev almaya başladığı İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında 2009 yılında Yardımcı Doçent oldu. 2012 yılında ‘Yönetim ve Strateji’ bilim alanında ‘Doçent’ unvanı aldı. Görevine 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesinde ‘Profesör’ olarak devam eden Prof. Dr. Donuk, aynı zamanda fakültenin dekanlık görevini yürütüyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi olan Donuk, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine de devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilim kurulunda yer alıyor. Avrupa Fair Play Birliği Bilim ve Denetleme Kurulu üyesi. 2005 yılında, ‘Spor Yöneticiliği ve İstihdam Alanları’ , 2006 yılında Fatih Şenduran ile birlikte ‘Futbolun Anatomisi’, 2007 yılında ‘Liderlik ve Spor’, 2008 yılında ‘Yönetim İstifa’, 2011 yılında Erdoğan Arıpınar ile birlikte ‘Fair Play’, 2016 yılında ‘Spor Yönetim Sanatı’ ve 2019 yılında ‘Tam Yol Yönetim’ adlı kitapları Ötüken Neşriyat tarafından yayınlandı.