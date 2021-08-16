Fiziki harita nedir, neyi gösterir? Fiziki harita nasıl çizilir ne işe yarar?

Yeşil, sarı, mavi, kahverengi renk tonlarının bulunduğu fiziki haritada dağlar, ovalar, akarsular, adalar ve iller gösterilir.

Fiziki Harita Nedir?

Fiziki harita, dağ, ova, göl, tepe gibi çeşitli yeryüzü oluşumlarının fiziki özelliklerini renklendirme yöntemi ile gösterildiği bir harita şeklidir. Yeryüzü şekillerini belirten, renk tonlamaları ile ovaları, dağları, adaları, gölleri, akarsuları, illeri ve daha pek çok yüzey şeklini gösteren fiziki haritalar, derinliğe ve yükseltiye bağlı olarak harita üzerinde geçiş renklerini ifade eder.

Türkiye'nin fiziki haritası, yeryüzündeki çukurlukları ve kabartıları gösterir. Bunlar ise, orta ya da büyük ölçekli haritalar olarak bilinir. Fiziki haritalar üzerinde bulunan yeryüzü şekilleri, Türkiye'nin dağlık olup olmadığını, farklı bölgelerde bulunan yeryüzü yapılarını ve yükselti değerlerini renklendirme yolu ile ifade eder.

Fiziki Harita Neyi Gösterir?

Türkiye'nin fiziki haritasında bulunan yeryüzü şekillerinin en önemlilerinden biri olan dağlar volkanik ve orojenik dağlar olmak üzere iki ayrı türe ayrılıyor. Orojenik dağlar, ülkemizde bulunan en büyük dağ gruplarıdır. Ege ve Akdeniz bölgesinde ise bu dağlar, yaygın olarak yer alır. Volkanik dağlar ise, yer kabuğu kırılması sonucunda ortaya çıkar. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde görülen bu dağ tipi, yükselti bakımından yüksek bölgelerdir. Alçakta kalan, geniş düzlükler olarak ortaya çıkan ovalar, yükseltilerini batıdan doğuya doğru yapar. Bu nedenle de fiziki harita üzerinde yer alan ovaların, doğu tarafı ise daha koyu renklerle gösterilir.

Türkiye'de yer alan akarsular ise, genellikle akış hızları yüksek, boyları kısa ve debileri düşük olduğundan dolayı rejim yapısı düzensiz olan su kütleleridir. Bunun dışında göl şekilleri ise, doğal ve engebeli oluşum yapısı ile ön plana çıkar. Fiziki haritada göller ve akarsular mavi renkle renklendirilir. Etrafı sularla çevrilmiş olan kara parçaları olan adalar, fiziki haritalar üzerinde ise, yeşil renk ile gösterilir. Kırmızı renk sınırları belli ederken, sarı ova ve yaylaları, kahverengi dağları, yeşil renk ise, çukur yerlerini ve su kütlesinden daha az bir yükseklikte bulunan yerleri, mavi denizleri ve gölleri de gösterir.

Fiziki Harita Nasıl Çizilir Ne İşe Yarar?

Bir alana ait bir harita çizilirken haritanın kullanım amacının belirlenmesi ve bu amaca bağlı olarak da harita detayının planlanması gerekir. Çizim yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerden biri ise, bölgedeki tüm detayların uygun projeksiyon ile koordinatlarının belirlenerek dünya üzerindeki konumuna yerleştirilir. Yeryüzü şekillerini belirten, renk tonlamaları sayesinde ovaları, dağları, adaları, gölleri, akarsuları, illeri ve daha pek çok yüzey şeklini gösteren fiziki haritalar, derinliğe ve yükseltiye bağlı olarak harita üzerinde geçiş renklerini ifade eder.

Türkiye'nin fiziki haritası, yeryüzünde bulunan kabartı ve çukurluklarını gösterir. Fiziki haritalar, aynı zamanda orta ya da büyük ölçekli haritalar olarak bilinir. Fiziki haritalar üzerinde yer alan yeryüzü şekilleri, Türkiye'de bulunan yeryüzü şekillerini, bölgenin dağlık olup olmadığını, yükselti değerlerini ve farklı bölgelerde bulunan yeryüzü yapılarını renklendirme yöntemiyle ifade eder. Fiziki haritalar, yeryüzü şekillerini ve bu şekillerin coğrafi özelliklerini gösterir. Fiziki harita da kullanılan renklendirmeler ile çeşitli yükselti bilgileri bulunur ve bölgede bulunan çeşitli coğrafi özellikler de gösterilir.