Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunlarının amacı; fonksiyon bozukluğu bulunan veya sağlıklı bireylerin fiziksel aktivitelerini programlamak ve kişileri fiziksel olarak daha aktif hale getirmektir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü; hastaların, yaşlıların, kaza veya benzeri nedenlerden dolayı yaralanan bireylerin fonksiyon bozukluklarını tedavi edecek öğrencileri, bilimsel metotlarla eğitme görevi üstlenmektedir. Böylece öğrencileri belirli eğitim süreçlerinden geçirdikten sonra Fizyoterapist mesleğine hazırlama sorumluluğunu yerine getiren bir disiplin olma özelliğine sahiptir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon; insanın kas ve iskelet sistemi, sinir veya kalp damar sistemlerinde çeşitli sebeplerle ortaya çıkan fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsayan bir uzmanlık dalı olma özelliğine sahiptir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünün Amacı Nedir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün genel anlamdaki amacı, yaşlıların, hastaların, ağrı sorunu olan kişilerin, kaza yahut benzeri durumlarda yaralanan bireylerin yaşadıkları fonksiyon bozukluklarını tedavi edecek ve iyileştirecek olan öğrencileri, bilimsel metotlar vasıtasıyla eğitip Fizyoterapist mesleğine hazırlamaktır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Mezunu Ne İş Yapar?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunu kişiler; almış oldukları eğitimler kapsamında ihtiyaç sahiplerine en doğru fizik tedaviyi uygulayarak ve rehabilitasyon süreçlerine yardımcı olarak tedavilerinin gerçekleşmesini sağlamaktır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kaç yıllıktır?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün iki yıllık ve dört yıllık bölümleri bulunmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünü başarıyla bitiren öğrenciler mezun olma hakkına sahip olurlar.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Okumak İçin Ne Gereklidir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü sağlık branşlarından birisi olduğundan ve çalışma alanı insan üzerine olmasından dolayı sabır ve sorumluluk duygusunun son derece önemlidir. Ayrıca kişinin Fen bilimlerine karşı ilgisinin olması, disiplin sahibi olması ve güçlü bir iletişim becerisine sahip olması da çok önemlidir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğretimi İngilizce midir?

Fizik tedavi ve Rehabilitasyon öğretimi İngilizce dilinde yapılmaktadır. Bu bakımdan İngilizce hazırlık bölümü okunması gerekmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü tercih eden öğrencilerin Sayısal Puan türünde başarı elde etmiş olmaları gerekiyor. Diğer bir ifadeyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sayısal Puan türünde öğrenci alımı gerçekleştirmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde, öğrencilerin sorumlu oldukları birçok stajla ile teorik ve uygulamalı dersler bulunuyor. Uygulamalı dersler öğrencilerin iş tecrübesi kazanma şansına sahip olması söz konusudur. Öğrencilerin eğitim süresi boyunca sorumlu olacakları dersler ise şunlardır;

- Sağlık Departmanlarında Araştırma Yöntemleri,

- Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme,

- İşitme ve Konuşma Tedavisi,

- Anatomi,

- Elektroterapi,

- Tedavi Hareketleri ve Prensipleri,

- Fizyoloji,

- Pediatrik Rehabilitasyon,

- Beslenme,

- Biyomekanik.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünü mezunlarının yaralanma yaşamış, hasta, doğuştan gelen engellilik durumu, eklem rahatsızlıkları, kas sistemi bozuklukları olan kişilere tedavi uygulamak ve iyileştirmek başta gelen işlerindendir. Bu bakımdan çeşitli sektörlerde iş imkanları ve olanaklarına sahiptirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunlarının, iş yaşantısına başlamak için önlerinde çok fazla seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerden bazıları ise şunlardır;

- Kamu hastaneleri

- Özel Hastaneler,

- Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri,

- Huzurevleri,

- Evde Bakım Merkezleri,

- Protez-ortez Rehabilitasyon Merkezleri,

- Spor Kulüpleri,

- Kaplıca ve Kür Merkezleri,

- Askeriye,

- Araştırma Enstitüleri,

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışma Alanları Nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olanların, yaralanma geçmişine sahip kişilere, kas sistemi bozuklukları olan kişilere, hasta kişilere, doğuştan gelen engellilik durumu söz konusu kimselere ve eklem rahatsızlıkları olan bireylere tedavi uygulama işlemlerinin gerçekleştirilmekte olduğu pek çok durum, bu kişilerin çalışma alanlarını oluşturur.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü olan çeşitli üniversite seçenekleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise şunlar olmaktadır;

- Acıbadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi (İstanbul )

- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul )

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ( Ankara)

- Katip Çelebi Üniversitesi ( İzmir)

- Haliç Üniversitesi ( İstanbul)

- Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla)

- İzzet Baysal Üniversitesi ( Bolu)