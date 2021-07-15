Fizik tedavi nedir ve nasıl yapılır? Fizik tedavi kimlere uygulanır ve ne kadar sürer

Günümüzde özel hastaneler ya da devlet hastaneleri ile beraber fizik tedavi merkezlerinde çalışmalar devam etmektedir. Aynı zamanda fizyoterapi olarak da bilinen bu yöntem, birçok farklı rahatsızlığa karşı önemli bir rol üstlenmiş durumdadır.

Fizik Tedavi Nedir?

Hastalık, yaralanma, tramva ya da yaşlılık sebebiyle eksilme gösteren fonksiyonel hareketlerin, geri kazandırılması için yapılan tedaviye fizik tedavi denir. Bu konuda amaca uygun olarak hastalığa bağlı şekilde farklı tedavi yöntemleri ele alınmaktadır. Özellikle elektrik akımı sıcak ve soğuk uygulaması, egzersiz gibi birçok çeşitli uygulama ön plana çıkıyor. Ele alınan ve uygulanan bu tedavi yöntemleri kasların kuvvetlenmesi, hareketini daha güçlü hale gelmesi gibi farklı amaçlar altında ele alınmaktadır. Tıp fakültesinin ardından tıp ve rehabilitasyon konusunda eğitim almış hekimler tarafından ele alınan uygulamadır.

Fizik Tedavi Nasıl Yapılır?

Fizik tedavi hastalığın seyrine ve nedenine bağlı olarak uzman doktor kontrolü altında ele alınır. Bu kişiler aynı zamanda tıp mezunu olarak fizyoterapist olarak hizmet vermektedir. Böylece hastalığın ortaya çıkış nedeni ile beraber vücudun ilgili bölgesine değişik yöntemler üzerinden Fizik Tedavi yapılmaktadır.

Örneğin fıtık ve benzeri gibi sorunlar karşısında sıcak soğuk uygulaması yaygın kullanılır. Aynı zamanda elektrik akımı da önemli bir yere sahip. Yaralanma ya da hastalık gibi sebeplerden dolayı ise egzersiz önemli bir yere sahiptir. Rehabilite merkezlerinde ele alınan uygulamalar, kişinin kaslarındaki kuvveti ve hareketliliği daha etkin bir hale getirmektedir. Diğer yandan isteğe bağlı olarak bir hastanın durumuna göre masaj yöntemi üzerinden de fizik tedavi uygulaması ele alınabilmektedir.

Fizik Tedavi Kimlere Uygulanır?

Fiziki açıdan meydana gelebilecek birçok soruna karşı fizik tedavi uygulanmaktadır. Bu bağlamda vücudun birçok farklı bölgesinde değişik sebeplerden dolayı ortaya çıkan sorunlara karşı fizik tedavi ele alınır.

-Boyun, sırt ve bel eklem ağrıları

- Karpal tünel ve benzeri sinir sıkışmaları

- Romatizmal hastalıklar

- Ortopedi ameliyat sonrası kaslarda güçsüzleşme üzerine

- Eklem ağrıları

- Hareket kısıtlılığı gelişimi üzerine

- Kırık, çıkık ya da incinme sorunlarına karşı

- Alçı sonrası eklemlerde sertleşme

- Boyun ve bel bölgesinde fıtık sorunu

- Farklı sebeplerden dolayı yaşanan yaralanmalar

Bu şekilde ortaya çıkan birçok farklı sebepten dolayı fizik tedavi konusunda tecrübe sahibi uzman fizyoterapistler kapsamında ele alınmakta ve uygulanmaktadır.

Fizik Tedavi Ne Kadar Sürer?

Doktorun belirlemiş olduğu tedavi süreci kapsamında fizik tedavi zamanı değişkenlik gösterebilmektedir. Tabii bu durum yaşanan hastalığın sebebi ve aynı zamanda etkisi üzerinden ele alınır. Genellikle seans üzerinden gerçekleştirilen fizik tedavi ortalama 45 ile 60 dakika arasında sürmektedir. Aynı zamanda hastalığın tanısında bağlı olarak 15 ila 30 gün kadar süren tedavi uygulamaları bulunmaktadır.

Rehabilitasyon gören hastalar için gün sayısı seans üzerinden artış gösterebilir. Burada önemli olan kişinin yaşadığı sorunu tamamen ortadan kalkması ve fiziki olarak rahat hareket etmesidir. Aynı zamanda zayıflamış ve güçsüzleşmiş olan kasların da iyileşmesi adına ele alınır. Genel olarak yaralanma, eklem ağrıları, romatizmal hastalıkları ya da fıtık ile beraber kaslarda meydana gelen güçsüzlük hali kapsamında süre farklılık yaratabilir. Önemli olan uzman doktorun verdiği süre kapsamında tam olarak iyileşme dönemini geçirmektir.