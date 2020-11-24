Fizik Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Fizik öğretmenliği, fizikime ilgili konuları müfredata ve öğrencilerin eğitim seviyelerini dikkate alarak işleyen eğitimcidir.

Fizik Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Fizik öğretmenliği, belirli bir müfredat dahilinde öğrencilere fizik ile ilgili kolayın gösterilmesini sağlayan eğitimcidir. Bu bölümde fizik ile ilgili formüller ve tanımlar etkileyici bir anlatım ile öğretmenler tarafından öğrencilere aktarılmasını öğreten bölümdür.

Fizik Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Fizik öğretmenliği, fizik, fizik kuramları ve ders için gerekli formülleri öğrencilere öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesini sağlayan bölümün adıdır.

Fizik Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Fizik öğretmenliğinin amacı, öğrencilere müfredata göre etkili eğitim verebilmektir. Fizik öğretmenleri, çocukların özelliklerini göz önünde bulundurarak kendine uygun bir ders programı hazırlar.

Fizik Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Fizik öğretmenliği mezunu olan kişiler, fizik öğretmeni unvanı alarak meslek hayatına başlayabilirler. Fizik öğretmenlerinin görevleri ise;

Eğitim vereceği öğrenci grubunun özelliklerine göre ders programı hazırlar.

Öğrencilerin başarılarını değerlendirir.

Kendisine ayrılan ders saatlerinde hazırlamış olduğu ders programına göre öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Eğitici etkinliklerde ve kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin sosyalleşmesini ve daha eğlenceli bir şekilde konuları öğrenmesini sağlar.

Öğrencilerin gelişimini izler, sorunlarına çözüm bulur ve gerektiğinde öğrencinin velisi ile bu sorunları görüşür.

Nöbetçi olduğu zamanlarda okulun disiplin ve düzenini sağlamak için çalışır.

Sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin alan dersi seçiminde ve sınıfın her türlü probleminin çözüme ulaşmasında yardımcı olur.

Fizik Öğretmenliği Mezunu Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Fizik öğretmenliği bölümü, Eğitim Bilimleri Fakültesinde bünyesinde yer alan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu eğitim süresince eğitim bilimleri ve fizik, matematik, biyoloji gibi sayısal ağırlıklı dersler gösterilir.

Fizik Öğretmenliği Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Fizik öğretmenliği okumak için YKS’nin birinci ve ikinci oturumu olan TYT ve AYT puan türlerinden yeterli puanı almanız gerekir. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin TYT puan türünden 150 puan ve üzeri alması gerekir. Bu sayede barajı geçerek 2. oturum olan alan yani AYT sınavına girmeye hak kazanabilirsiniz.

Fizik Öğretmenliği Bölümü Öğretimi İngilizce Midir?

Fizik öğretmenliği bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu bölümü okuyan kişilerin diksiyonu düzgün olmalı ve etkili bir anlatım dili kullanması gerekir.

Fizik Öğretmenliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Fizik öğretmenliği sayısal puan türüne göre öğrenci kabul eder. Bu bölümde okuyacak kişilerin sayısal derslere ilgisinin olması, analitik düşünme becerisinin gelişmiş olması ve etkili bir anlatım tarzını benimsemiş olması gerekir.

Fizik Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Genel Matematik

Fizik

Genel Kimya

Mekanik ve Laboratuar

Isı ve Termodinamik

Diferansiyel Denklemler

Fizik Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Fizik öğretmenleri devlet okullarında ve özel okullarda görev yapar. Bunun yanında bu bölümden mezun olan kişiler, dershanelerde ve etüt merkezlerinde de görev alabilir. Devlet okullarında görev yapmak isteyen öğretmen adaylarının KPSS’ye girerek yeterli puanı alması ve sınırlı sayıda açılan kontenjana yerleşmesi gerekir. Fizik öğretmenleri isterlerse yüksek lisans yaparak akademik kariyer planlaması da yapabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Fizik öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmen adayları özel ve devlet okullarında görev alır. Aynı zamanda bu kişiler özel dersler de verebilir. Fizik laboratuarların ve firmaların çeşitli departmanlarında da görev yapabilirler. Bu kişiler çeşitli kamu kurumlarına girerek memur olarak da çalışabilir.

Fizik Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Fizik öğretmenleri, genellikle sınıflarda görev yapar. Devlet okullarında ve özel okullarda görev yapan öğretmenler, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun eğitim programı hazırlar. Aynı zamanda pek çok meslek dalında fizik öğretmenleri laboratuvarda çalışabilir.

Fizik Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde Eğitim bilimleri Fakültesinde eğitim veren pek çok üniversitede Fizik Öğretmenliği bölümü yer alıyor. Fizik öğretmenliği bölümü bulunan üniversiteler ise;

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi