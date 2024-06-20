Fizik öğretmeni çocukluk hayalini gerçekleştirdi

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Adrenalin tutkunu olan Boyacı, okuldan arta kalan zamanlarda aldığı eğitimler ile yamaç paraşütü eğitmeni olurken, uçuş eğitimleri de veriyor. 18 yıldır öğretmenlik yapan Kaderim Boyacı, çocukluk yıllarında araştırmaya başladığı uçuş deneyimlerini eğitim hayatı boyunca da merakla takip etti. Hazarfen Çelebi’nin uçuş denemelerini araştıran ve onun gibi delta kanatlar yapıp alçak tepelerden uçuş denemeleri yapan Boyacı, öğretmen olarak atandıktan sonra yamaç paraşütüne de merak saldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Boyacı, hayalinin peşinden koşarak bunun için 3 yıl eğitim aldı. Kaderim Boyacı, uçuş eğitimi sertifikalarını tamamladıktan sonra Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü’nü kurdu.

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Kaderim Boyacı, yamaç paraşütünün çocukluk hayali olduğunu ve bu hayali gerçekleştirmek için uzun yıllar eğitimler aldığını söyledi. Aldığı eğitimlerle birlikte usta eğitici olduğunu dile getiren Boyacı, “Aslında uçmak benim çocukluk hayalimdi. Ben şimdi Fizik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Küçükken uçmanın ne kadar keyifli olduğunu hep izleyerek gördüm. Çocukken kendimizce arkadaşlarla beraber Hazerfan’ı örnek alarak delta kanatlar yapıp alçak tepelerden uçuş denemeleri yaptık. Yıllar sonra atandığım Tekirdağ’da yamaç paraşütü ile tanıştım ve o günden sonra uçuş adrenalinden vazgeçemez oldum” dedi.Kaderim Boyacı, yamaç paraşütünün bir adrenalin sporu olduğunu ve Gaziantep’te bu sporu tanıtmak için desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yamaç paraşütünün yeteri kadar tanıtılması sağlanırsa Gaziantep’te festival de yapmayı hedeflediklerini söyleyen Boyacı, eğitimler aldığını ve bunun sonucunda da eğitmen olduğunu ifade etti.Boyacı,“Yamaç paraşütü sporunu öğrenmek için P2 denilen başlangıç ve P3,P4 ve P5 eğitimleri almak gerekiyor. Eğer beraberinizde birini de yolcu olarak uçurabilmek isterseniz de TANDEM denilen T1ve T2 sertifikalarını almanız gerekiyor. Bizim hedefimizde bu da var. Gaziantep’e böyle bir sporu kazandırdığımız için de çok mutluyuz. Uzun yıllar emek verdik. Yeni başlayanlar için vereceğimiz 2 haftalık eğitimlerle uçabilir duruma gelebiliyorsunuz. Bu sporu herkese tavsiye ediyorum. Anlatıldığı gibi zor bir spor değil aksine çok güvenli ve eğlenceli bir spor. Bu spora en uygun alanlardan birisi hem alan hem rüzgar oranı düşünüldüğünde burada yamaç paraşütü festivali bile yapılabilir” diye konuştu.

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Bu tutkusunu hayatının bir parçası haline getirdiğini aktaran Kaderim Boyacı , tüm eğitimcilerin de farklı alanlarda öğrencilere örnek olması gerektiğini kaydetti. Kurdukları kulüp ile birçok yamaç paraşütçüsü yetirdiğini ve bunların da yarışmalara katıldığını anlatan Boyacı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü oluşturduk ve bir araya geldik. Çok ciddi sporcular yetiştiriyoruz. İl dışlarında çok fazla yarışmalara katılıyoruz. İki hafta önce Mardin Derik İlçesi’ndeydik ve mesafe yarışmasına katıldık. İyi de dereceler aldık. Destek verilmesi durumunda bu sporu daha çok kesime tanıtıp herkese uçmayı öğretmek istiyoruz. Tüm öğretmenler de kendileri farklı alanlarla hobiler edinerek öğrencilere örnek oluşturmalı.”