Fizik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Fizik Mühendisliği birçok kişi için en çok merak edilen bölümler arasında yer alır. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler fizik mühendislerinin ne iş yaptığını, iş olanaklarını, bölüm okurken alınacak dersleri oldukça merak eder. Bu sebeple bölümle ilgili detayları öğrenmek amacıyla arama motorlarından fizik mühendislikleri ile ilgili detayları araştırır.

Fizik Mühendisliği Nedir?

Fizik Mühendisliği özellikle doğa bilimlerinden olan fizik ve kimyadan elde edilen bulguları araştırarak bu bulguların teknik anlamda yeniliklere dönüştürülmesini sağlayan en önemli bölümlerden bir tanesidir. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan mühendislik dalları arasında yer alan fizik mühendisliği; fizik kanunlarına ve disiplinler arası problem çözme becerilerini geliştiren bir bölümdür. Bu sebeple bu bölümde okuyacak öğrencilerin fizik bilimine ilgi duyması bu bölümde ki başarısını artıracaktır.

Fizik mühendisi dalında bu bölüme ek olarak makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi bölümlerde yardımcı olmaktadır. Fizik mühendisliğinin en önemli özelliği doğa kanunlarından elde edilen bilgilerin teknik anlamda makinelere dönüştürülmesi ve bu durumun geliştirilmesidir.

Fizik Mühendisliği Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Fizik Mühendisliği eğitim süresi genel anlamda 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden bir tanesidir. Mühendislik fakültelerine bağlı olarak eğitim veren bu bölümde genel olarak sayısal çıkışlı öğrenciler okumayı tercih eder. Fizik Mühendisliği bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Bu sebeple hazırlık sınıfı bulunan Fizik Mühendisliği bölümlerinde 5 yıl eğitim alınmaktadır. Bu 4 ya da 5 yıl sonunda öğrenciler fizik mühendisi olarak mezun olur. Böylece fizik mühendisleri olarak göreve başlayabilir ve özellikle özel sektörde birçok alanda çalışabilir.

Fizik Mühendisleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Fizik Mühendisliği Bölümü dersleri genel olarak mühendislik bölümü dersleri ile ortak dersleri görür. Özellikle İlk 2 yıl genel mühendislik dersleri gören ve bu disiplinleri öğrenen öğrenciler son 2 yıl fizik mühendislikleri ile ilgili ayrıntılı dersler görmeye devam eder. Üniversitede Fizik Mühendisliği alanında eğitim almak isteyen öğrenciler;

- Mekanik elektrik ve manyetizma

- Fizikte deneysel yöntemler

- İstatistiksel fizik ve termodinamik

- Modern fizik

- Fizik mühendisliği tasarımı

- Kuantum mekaniği

- Diferansiyel denklemler

- Mühendislik matematiği gibi birçok ders görerek 8 dönem bir eğitim sürecinde eğitimini tamamlar. Bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Fizik Mühendisliği Lisans diploması almaya hak kazanır. Bu bölümden mezun olan öğrencilere fizik mühendisi unvanı verilir.

Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Fizik Mühendisliği Bölümü Mühendislik çalışmalarında ortaya çıkan problemleri ortadan kaldırarak sürecin daha verimli işlemesini sağlar. Bu sebeple fizik Mühendisliği Bölümü oldukça ihtiyaç duyulan bölümlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Fizik mühendisliği bölüm mezunları birçok alanda iş bulabilmektedir. Özellikle özel sektörde çok farklı alanlarda fizik mühendislerine ihtiyaç vardır.

Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olan Kişiler Nerelerde Çalışabilir?

Fizik Mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler birçok alanda faaliyet gösterebilir. Kamuda ve özel şirketlerde Fizik Mühendisliği bölüm mezunlarına oldukça fazla ihtiyaç vardır.

- Şirketlerin gelişim birimleri

- Üretim

- Planlama

- Satış ve servis alanlarında Fizik Mühendisliği mezunlarından yararlanır. Genel olarak fizik mühendisleri,

- Endüstri

- Havacılık

- Makine

- Tesis

- İletişim teknolojisi

- Optik ve lazer teknoloji alanlarında

- Aynı zamanda Otomotiv Endüstrisi ve Tıp teknolojisi alanlarında da faaliyet gösteren firmalarda iş bulabilir.

Fizik Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunmaktadır?

Fizik Mühendisliği bölümü oldukça az bulunan bölümlerden bir tanesidir. Bu sebeple yalnızca ülkemizde 5 üniversitede Fizik Mühendisliği Bölümü yer alır. Fizik Mühendisliği Bölümü:

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi

- Ankara üniversitesi (İngilizce) olmak üzere eğitim alınabilir.

Böylece 4 ya a 5 yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler fizik mühendisi olarak görev yapmaya başlayabilir.