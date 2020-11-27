Fizik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Fizik bölümü, Fen Fakültelerinde eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler Fizikçi unvanı alarak çalışmaya başlar.

Fizik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Fizik bölümü, ana bilim dalı olarak Fizik biliminin ve insanların doğayı, madde kavramını, enerjiyi, fiziği, evreni, dünyayı, yıldızları, atom ve atom parçacıklarını, galaksileri konu alan araştırmaları deney ve gözlemler yaparak inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bölümde okuyacak olan kişilerin matematik, fizik, biyoloji ve kimya bölümlerine de ilgili olması gerekir.

Fizik Bölümü Nedir?

Fizik bölümü, insanın doğayı anlamaya çalışmasının sonucunda ortaya çıkmış bir bilimin okutulduğu bölümdür. Deney ve gözlemler sonucunda oluşturulan fizik yasaları, galaksiler, atomaltı parçacıklardan yıldızlara ve tüm galaksiye kadar çok geniş bir alanı kapsayan bir bölümdür.

Fizik Bölümünün Amacı Nedir?

Fizik bölümünün temel amacı, fizik yasaları ve kuramları çerçevesinde evren hakkındaki bilgileri genişletmek ve elde edilen bilgileri matematiksel formüllere dönüştürebilmektir. Aynı zamanda fizik, satı, sıvı, moleküler cisimler ve hayatın var oluşu gibi pek çok karmaşık sistemin incelenmesi sonucunda topluma katkıda bulunur. Gelişmiş teknolojik alet tasarımı, optiksel iletişim sistemlerinin geliştirilmesi, yarı iletken araçların üretilmesi gibi pek çok alan fiziğin uygulama alanıdır.

Fizik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Fizik bölümü mezunu olan kişiler 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra "Fizik Bölümü Lisans Diploması" almaya hak kazanarak "Fizikçi" unvanı alarak çalışma hayatına ilk adımı atabilir. Temel bilimleri tercih eden pek çok kişi daha sonra akademik kariyer yapmayı hedefliyor.

Fizik Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Fizik bölümü okumak için TYT sınavına girerek öncelikle bu sınavdan 150 puan ve üzeri almanız gerekir. Aynı zamanda AYT sınavına girerek bu bölümden de yeterli puan aldığınız takdirde Fizik bölümüne girmeye hak kazanabilirsiniz. Bu bölümde okuyacak kişilerin sayısal derslerle arasının iyi olması çok önemlidir. Fizik, diğer bilimlerle yakından ilişkili bir disiplin olduğu için matematik, kimya, biyolojik gibi pek çok alanda da öğrencilerin bilgili olması gerekir.

Fizik Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Fizik bölümü öğretimi Türkçe verilen bir bölümdür. Fakat bazı üniversitelerde öğrencilere 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okutulabiliyor.

Fizik Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Fizik bölümü okuyacak olan kişilerin TYT ve AYT sınavlarına girerek sayısal puan türünden sınırlı sayıda kontenjana yerleşebilmek için yeterli puan alması gerekir.

Fizik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Fizik Laboratuvarı

Enerji Sistemleri Bilimi

Atom ve Molekül Fiziği

Kuantum Fiziği

Teorik Mekanik

Diferansiyel Denklemler

Termodinamik

Modern Fizik

Dalgalar ve Optik

Genel Matematik

Genel Kimya

Fizik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Fizik bölümünden mezun olan kişiler ilerleyen meslek hayatında fizikçi, bilim insanı, araştırmacı ve fizikçi unvanlarını alarak görev yapar. Aynı zamanda bu kişiler akademik kariyer planlaması yaparak üniversitelerde araştırma görevlisi olarak işe başlayabilir. Pedagojik formasyon alan kişiler ise, öğretmenlik yapma imkanı bulabilir. Bunun yanında eğitmen olarak kamuda ve özel eğitim kurumlarında da görev alabiliyorlar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Fizik Bölümü mezunları, pek çok alanda çalışma fırsatı yakalar. Pedagojik formasyon alan bu bölüm mezunları öğretmen olarak özel okullarda ve devlet okullarında görev alabilirler. Bunun yanında Fizik Bölümü mezunlarının görev alabileceği diğer alanlar ise,

Enerji Sistemleri Bilimcisi

Akademisyen

Bilim İnsanı

Fen Bilgisi Öğretmeni

Fizik Öğretmeni

Uzay Bilimci

Araştırma Görevlisi

Fizik Bölümü Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Fizik bölümü mezunları hem kamuda hem de özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Fizik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Fen Fakültesi)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Fen Fakültesi) Devlet.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Fen Fakültesi)

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ