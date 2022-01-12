Fiziğin alt dalları nelerdir ve açıklamaları nedir? Fiziği alt dalları neleri açıklar, nerelerde kullanılır ve örnekleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Canlı yayında sevimli baskın KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsettiCanlı yayında sevimli baskın! KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsetti#Zeki Çeler
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Fiziğin alt dalları nelerdir ve açıklamaları nedir? Fiziği alt dalları neleri açıklar, nerelerde kullanılır ve örnekleri

#Fiziğin Alt Dalları#Optisyen#Mekatronik
Fiziğin alt dalları nelerdir ve açıklamaları nedir Fiziği alt dalları neleri açıklar, nerelerde kullanılır ve örnekleri

Fizik, maddenin uzay-zaman boyunca hareketini ve davranışını, maddenin kendisini inceleyen doğa bilimidir. Ayrıca maddeyle ilişkili enerji ve kuvvetlerin varlığını da incelemektedir. Sizler için fiziğin alt dallarını ve bu dalların açığa kavuşturduğu şeyleri derledik.

Haberin Devamı

Fizik Grekçe kökenli bir kelimedir. Doğa bilgisi anlamını taşımaktadır. Bu bilimin alt dalları bulunmaktadır.

 Fiziğin Alt Dalları ve Açıklamaları

 Fizik, en temel disiplinlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziğin ilk alt dalı mekaniktir. Bu dal fiziğin kuvvet, hareket ve enerji ilişkisinin incelemektedir. İkinci alt dal elektromanyetizmadır. Adı üstünde manyetizmanın ve elektriğin birleşmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. İncelediği alanlar elektrik yükleri ve manyetiktir.

 Fiziğin üçüncü alt dalı optik sayılmaktadır. Işık ve ışığın özelliklerini incelemektedir. Dördüncüsü termodinamiktir. Isı, sıcaklık, genleşme ve benzeri kavramları ele almaktadır. Beşinci sırada atom fiziği yer almaktadır. Atom ve moleküllerin yapısını incelemeye tabi tutar. Altıncı sırada nükleer fizik vardır. Atomun çekirdeği, fizyon, füzyon gibi kavramları değerlendirmektedir.

Haberin Devamı

 Fiziğin alt dallarının sonuncusu katıhal fiziğidir. Düzenli yapıda olan kristallerin elektrik, optik ve manyetik özelliklerini incelemektedir.

 Fiziğin Alt Dalları Neleri Açıklar?

 Fizik alanındaki alt dalların her biri doğayla ilgili bir şeyi açıklığa kavuşturmaktadır. Fizik alt dallarından mekanik, kuvvet etkisinde olan nesnelerin hareketini incelemeye almaktadır. Mekanik de kendi arasında üç bölmeye ayrılmaktadır. Kuvvet etkisinde dengede kalan cisimleri inceleyen kısım, statiktir. Hareketli cisimleri ise dinamik incelemektedir. Kuvvetin etkisi göz önüne alınmadan yalnızca cisimlerin hareketini inceleyen kısım kinematiktir.

 Mekanik şu olayları açıklığa kavuşturmaktadır: Sesin nasıl oluştuğunu, uçağın uçuşunu, rüzgarın oluşumunu, yanardağın patlamasını ve yer çekimini açıklamaya çalışmaktadır. Örnek verilecek olunursa; İnşaat ve Makine Mühendisliği mekanik ile ilgili sayılan mesleklerdir.

 Elektromanyetizma elektrik yüklerini, yüklerin hareketlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini incelemektedir. Bununla birlikte manyetik alan konularını, mıknatısları ve onların etkileşimlerini ele almaktadır. Bu alt dala verilecek örnekler şöyle sıralanır: Pusulalar, manyetik rezonans görüntüleme teknolojide kullanılmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ilgili dalla ilişkili mesleklerdir.

Haberin Devamı

 Termodinamik, ısı enerjisinin diğer enerji türlerine nasıl dönüştüğünü incelemektedir. Ayrıca bu enerjinin maddeyi ne yönde etkilediği de ele alınır. Termodinamiğin çalışma alanına şunlar girmektedir: Isıtma ve soğutma sitemleri, yalıtım malzemeleri , besinlerden enerji üretimi, Termik santraller olmaktadır.

 Optik; kırılma, yansıma, gölge, renk ve görme olayı gibi konuları inceler. Günümüz teknolojisindeki örnekleri şunlar sayılmaktadır: Gözlükler, teleskop, dürbün, fiber optik kablolarda enerji aktarımıdır. Bu alt dala ilişkin meslekler göz doktorluğu, optisyenliktir.

 Fiziğin alt dallarından atom ve molekül fiziği, kendine özgü alanları incelemektedir. Maddelerin enerji seviyeleri, bu enerjilerle yaydıkları dalgaları, atomların birbiriyle olan bağlarını, atom modeli ve moleküler yapıları değerlendirmektedir.

Haberin Devamı

 Katıhal, maddelerin katı formuyla ilgilenen bir çalışma alanına işaret etmektedir. Maddelerin manyetik alanları, maddenin mekanik özellikleri gibi unsurlarını fizik yasaları doğrultusunda açıklamaya çalışmaktadır.

 Yüksek enerji ve plazma fiziği dalı, diğer dallara oranlar çok geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir. Buradaki hedef, evrenin oluşumunu incelemek olmaktadır. Fiziğin alt dallarından sonuncusu nükleer fiziktir. Çekirdek fiziği şeklinde de isimlendirilir. Bu fizik dalı atomun çekirdeği ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Günümüz teknolojisiyle yakından bağlantılıdır.

 Fiziğin alt dallarının nerelerde ve nasıl kullanıldığı yukarıda detaylarıyla anlatılmaktadır. Bunlara ilişkin örnekler, dalların açıklamalarında yer almaktadır. Fizik yani doğa bilgisi uçsuz bucaksız bir ilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Nedeni ise incelediği şeylerin karmaşıklığından kaynaklanmaktadır.

Haberin Devamı

 Fizik alanındaki gelişmeler günümüz teknolojisine uyarlanmaktadır. Ayrıca yeni fikirler matematik ve felsefe gibi disiplinleri etkisi altına almaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fiziğin Alt Dalları#Optisyen#Mekatronik

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi