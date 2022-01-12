Fiziğin alt dalları nelerdir ve açıklamaları nedir? Fiziği alt dalları neleri açıklar, nerelerde kullanılır ve örnekleri

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Fizik Grekçe kökenli bir kelimedir. Doğa bilgisi anlamını taşımaktadır. Bu bilimin alt dalları bulunmaktadır.

Fiziğin Alt Dalları ve Açıklamaları

Fizik, en temel disiplinlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziğin ilk alt dalı mekaniktir. Bu dal fiziğin kuvvet, hareket ve enerji ilişkisinin incelemektedir. İkinci alt dal elektromanyetizmadır. Adı üstünde manyetizmanın ve elektriğin birleşmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. İncelediği alanlar elektrik yükleri ve manyetiktir.

Fiziğin üçüncü alt dalı optik sayılmaktadır. Işık ve ışığın özelliklerini incelemektedir. Dördüncüsü termodinamiktir. Isı, sıcaklık, genleşme ve benzeri kavramları ele almaktadır. Beşinci sırada atom fiziği yer almaktadır. Atom ve moleküllerin yapısını incelemeye tabi tutar. Altıncı sırada nükleer fizik vardır. Atomun çekirdeği, fizyon, füzyon gibi kavramları değerlendirmektedir.

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Fiziğin alt dallarının sonuncusu katıhal fiziğidir. Düzenli yapıda olan kristallerin elektrik, optik ve manyetik özelliklerini incelemektedir.

Fiziğin Alt Dalları Neleri Açıklar?

Fizik alanındaki alt dalların her biri doğayla ilgili bir şeyi açıklığa kavuşturmaktadır. Fizik alt dallarından mekanik, kuvvet etkisinde olan nesnelerin hareketini incelemeye almaktadır. Mekanik de kendi arasında üç bölmeye ayrılmaktadır. Kuvvet etkisinde dengede kalan cisimleri inceleyen kısım, statiktir. Hareketli cisimleri ise dinamik incelemektedir. Kuvvetin etkisi göz önüne alınmadan yalnızca cisimlerin hareketini inceleyen kısım kinematiktir.

Mekanik şu olayları açıklığa kavuşturmaktadır: Sesin nasıl oluştuğunu, uçağın uçuşunu, rüzgarın oluşumunu, yanardağın patlamasını ve yer çekimini açıklamaya çalışmaktadır. Örnek verilecek olunursa; İnşaat ve Makine Mühendisliği mekanik ile ilgili sayılan mesleklerdir.

Elektromanyetizma elektrik yüklerini, yüklerin hareketlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini incelemektedir. Bununla birlikte manyetik alan konularını, mıknatısları ve onların etkileşimlerini ele almaktadır. Bu alt dala verilecek örnekler şöyle sıralanır: Pusulalar, manyetik rezonans görüntüleme teknolojide kullanılmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ilgili dalla ilişkili mesleklerdir.

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Termodinamik, ısı enerjisinin diğer enerji türlerine nasıl dönüştüğünü incelemektedir. Ayrıca bu enerjinin maddeyi ne yönde etkilediği de ele alınır. Termodinamiğin çalışma alanına şunlar girmektedir: Isıtma ve soğutma sitemleri, yalıtım malzemeleri , besinlerden enerji üretimi, Termik santraller olmaktadır.

Optik; kırılma, yansıma, gölge, renk ve görme olayı gibi konuları inceler. Günümüz teknolojisindeki örnekleri şunlar sayılmaktadır: Gözlükler, teleskop, dürbün, fiber optik kablolarda enerji aktarımıdır. Bu alt dala ilişkin meslekler göz doktorluğu, optisyenliktir.

Fiziğin alt dallarından atom ve molekül fiziği, kendine özgü alanları incelemektedir. Maddelerin enerji seviyeleri, bu enerjilerle yaydıkları dalgaları, atomların birbiriyle olan bağlarını, atom modeli ve moleküler yapıları değerlendirmektedir.

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Katıhal, maddelerin katı formuyla ilgilenen bir çalışma alanına işaret etmektedir. Maddelerin manyetik alanları, maddenin mekanik özellikleri gibi unsurlarını fizik yasaları doğrultusunda açıklamaya çalışmaktadır.

Yüksek enerji ve plazma fiziği dalı, diğer dallara oranlar çok geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir. Buradaki hedef, evrenin oluşumunu incelemek olmaktadır. Fiziğin alt dallarından sonuncusu nükleer fiziktir. Çekirdek fiziği şeklinde de isimlendirilir. Bu fizik dalı atomun çekirdeği ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Günümüz teknolojisiyle yakından bağlantılıdır.

Fiziğin alt dallarının nerelerde ve nasıl kullanıldığı yukarıda detaylarıyla anlatılmaktadır. Bunlara ilişkin örnekler, dalların açıklamalarında yer almaktadır. Fizik yani doğa bilgisi uçsuz bucaksız bir ilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Nedeni ise incelediği şeylerin karmaşıklığından kaynaklanmaktadır.

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Fizik alanındaki gelişmeler günümüz teknolojisine uyarlanmaktadır. Ayrıca yeni fikirler matematik ve felsefe gibi disiplinleri etkisi altına almaktadır.