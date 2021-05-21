Fizibilite raporu nedir ve nasıl hazırlanır? Fizibilite raporu amaçları

Fizibilite raporu, öncelikle projenin gerçekten hayata geçirilip geçirilemeyeceğini belirlemeye yarar. Ardından da projenin seçilen kriterlere uyup uymadığı bu rapor ile değerlendirir. Eğer bunun sonucunda projenin uygulanması yönünde karar alınırsa, bu uygulama için alternatif çözümler ve yaklaşımlar sunar.

Fizibilite Raporu Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Fizibilite raporu, TDK sözlüğüne göre, "yapılabilirlik" anlamı taşır. En basit tanımı ile bu rapor, bir projenin seçilmiş kıstaslara göre uygulanabilir olup olmadığının tespit edilmesi için hazırlanır. Bir yatırım projesinin, o yatırımı yapacak olan işletmenin yürütüldüğü politikasına uyup uymadığı sadece bir fizibilite raporu ile belirlenir. Çünkü fizibilite raporu projenin hukuki, ekonomik ve teknik açıdan etkinliğini araştırır.

Bu araştırmalar sonucunda da ortaya bu konularla ilgili bilimsel gerçekler koyar. Fizibilite raporu yeni bir yatırım fikri ortaya çıkartmak için ya da mevcut iş modelini yenilemek ya da geliştirmek için yazabilirsiniz. Gerek kendi planlarınızı hayata geçirmek için, gerekse yeni iş fikrini hayata hızlı bir şekilde geçirmek için ihtiyacınız olan kredi ve teşvikleri sağlayan kurumların talep etmesi sonucunda ile fizibilite raporu hazırlayabilirsiniz.

Fizibilite Raporu Amaçları

İş girişimleri için atılan adımların başarıya ulaşması için fizibilite raporuna ihtiyaç duyulur. Bir girişimin başarılı olması pek çok nedenden kaynaklanabilir. Ama başarısızlık sebeplerinin başında araştırma ve planlama konularındaki yetersizlik gelir. Planlama ve araştırma aşamaları için en önemli doneleri sunan size sunacak olan fizibilite raporu, bu nedenle iş girişimlerinin aslında olmazsa olmazıdır.

Müşteriler, pazar ve çevre hakkında elde ettiğiniz bilgiyi de artıran fizibilite raporu, farklı iş fikirleri ile ilgili sorunları fark etmenize ve gözlemlediğiniz sorunları çözerken hangi alanlara dikkat etmeniz gerektiğini belirlemeye yardım olur. Bu raporda güncel pazar yeri incelemesi, kuruluş yeri incelemesi, mali ve teknolojik inceleme gibi pek çok incelemeye yer verilir.