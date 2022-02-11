Fizan nerede, hangi ülkeye bağlı? Fizana kadar gitmek sözü nereden geliyor?

Haberin Devamı

Fizan'ın çok duyulan yerlerden birisi olduğu bilinmektedir. Ancak bu yerin nerede olduğunu çok fazla bilen kişi yoktur. Bundan dolayı da Fizan hakkında araştırma yapan birçok insan olduğu görülmektedir. Fizan'ı araştıran kişilerin karşısına ilginç bilgiler çıkmaktadır. Fizan hakkındaki her bilgi ilgi çekici olmayı başarmaktadır.

Fizan Nerede, Hangi Ülkeye Bağlı?

Fizan, Libya'nın güneybatısında yer alan bir bölge olarak bilinmektedir. Bölgenin Sahra Çölü kısmında yer alan Fizan ilgi duyulan yerlerden birisidir. Ancak buranın çevresinde yüksek dağlar ve geniş vadiler yer almaktadır. Yükseklikler arttığı için Fizan'a yaşam zorlaşmaktadır. Bundan dolayı Fizan'ın yaşam koşulları elverişsiz olarak dikkat çekmektedir.

Libya'yı meydana getiren üç adet bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler arasında Fizan'a bulunmaktadır. Diğer bölgeler ise Trablus ve Berka olarak bilinmektedir. Yani Libya'yı meydana getiren üç bölgeden biriside Fizan'dır. MÖ. 5 ile MS. 5'inci yüzyıl arasında Fizan'ın hakimiyeti Gramantlar'daydı. Bu topluluk Sahra Ticaret Yolu'na hakimdi. Bundan dolayı Fizan'da Gramantlar'a boyun eğmişti.

Haberin Devamı

Fizan bölgesinin kuzeyinde birçok plato yer almaktadır. Bu platolar kum taşı, kalker ve bazalt ile doludur. Fizan'ın güney ve orta kısımlarında ise kalkerli yaylalar yer almaktadır. Fizan'a oldukça az bir seviyede yağmur düşmektedir. Bu durum çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır. Özellikle bu bölgenin sert kara iklimine sahip olduğu görülmektedir.

Fizan'da en çok yetiştirilen tarım ürünü hurmadır. Bu ürün bölgenin başlıca ürünü konumunda yer almaktadır. Ayrıca buradaki tarım kuyu suyu ile yapılmaktadır. Vadiler boyunca çeşitli yeşil alanları görmek mümkündür. Fizan halkının önemli bir kısmı vahalarda yaşamaktadır. Vahalarda yaşayan bu halk göçebe bir hayata sahiptir. Bu kişilerin çoğu hayvancılık ile uğraşmaktadır. Ayrıca Fizan'ın yerleşik hallkıda bulunmaktadır. Yerleşik halkın ise tarım ve ticaret ile uğraştığı görülmektedir.

Fizana Kadar Gitmek Sözü Nereden Geliyor?

Birçok kişinin Fizan'a kadar gitmek sözünü kullandığı bilinmektedir. Bu sözü kullanan kişilerden birçoğu bu sözün neden söylendiğini bilmemektedir. Ayrıca bu sözü duyan kişilerinde önemli bir kısmının söz hakkında bir fikri yoktur. Oysaki bu söz rastgele söylenmiş bir söz değildir. Çünkü bu sözün söylenmesinin bir anlamı bulunmaktadır.

Haberin Devamı

13. ve 14. yüzyıllar arasında Fizan'ı Kanem İmparatorluğu ele geçirmiştir. Bu imparatorluk Fizan üzerinde uzun bir süre hakimiyet kursa da bu hakimiyet daha sonra kaybolmuştur. 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu bu bölgeyi ele geçirmiştir. Böylelikle Fizan'ın Osmanlı Devleti egemenliğine geçtiği görülmektedir.

Fizan'ın İstanbul'a oldukça uzak bir yerde olduğu bilinmektedir. Başkent İstanbul ile Fizan'ın arasındaki mesafe çok olduğu için 2. Abdülhamid döneminde burası sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Jön Türkler buraya sürgün edilmeye başlanmıştır. Bu durum Fizan'ın sıklıkla kullanılmasına yol açmıştır. Yani birçok kişinin sıklıkla kullandığı Fizan'a gitmek sözü buradan çıkmıştır.

Haberin Devamı

1911 tarihine gelindiğinde ise Fizan'ın kontrolü değişmiştir. Buranın kontrolünü İtalyan'lar almıştır. Buranın 1923 yılına kadar İtalya'da kaldığı görülmüştür. Özellikle 2011 tarihinde Fizan ismi tekrar gündeme gelmiştir. Çünkü Libya'da başlayan iç savaş neticesinde devrik lider Muammer Kaddafi Fizan'da koruma altına alınmıştır.

Fizan'ın harita konumuna bakacak olursak eğer Afrika kıtasının kuzeyinde olduğu görülmektedir. Ayrıca Fizan, Sahra Çölü içerisinde bulunmaktadır. Libya'nın ise güneybatısında olduğunu söyleyebiliriz.