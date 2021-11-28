Fitne nedir, neye denir? Dinde fitne ne anlama gelir?

Haberin Devamı

Türk Dil Kurumuna göre ise fitne kelimesinin anlamı merak ediliyor.

Fitne Nedir?

Fitne, Türkçede çok sık kullanılan kelimeler içinde yer alıyor. Bu nedenle de bu kelimenin anlamı genellikle vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Fitne kelimesi, kargaşa ya da karışıklık çıkaran anlamlarında sıkça kullanılır. Bunun yanında ise, ara bozucu anlamı ile sıkça kullanılır.

Fitne Neye Denir?

Fitne, İslam dininde de sınav ve imtihan anlamına gelir. Bozguncu, şirk, bela, anarşi gibi farklı anlamalarda da sıkça kullanılır. Müslümanlar arasında bazı bölünmelere yol açan ve insanları sıkıntılara sokan, insanları isyan etmeleri için kışkırtan ve günaha yönlendiren, kişiler de fitneci olarak adlandırılır.

Dinde Fitne Ne Anlama Gelir?

Hz. Muhammed, 70 üzeri fitne çeşidi olduğunu bildirmiştir. İnsanların fitne yapmasının doğru olmadığını vurgulamıştır. Aynı zamanda insanları doğru yoldan çıkartmak için fitne yapan kişilerin cehennemde yanacağı söylenmiştir.

Bazı hadislerde ise, fitne çıkarmanın birini öldürmekten çok daha günah olduğu söylenlenmiştir. Aynı zamanda fitne çıkaran kişilere de Allah'ın lanet edeceği de buyrulmuştur. Fitne farklı anlamları ile Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçiyor. Bakara suresinde fitne kelimesi, şirk koşma anlamı ile kullanılıyor. Tevbe 49. ayette fitne kelimesi ise, günah anlamı ile birlikte kullanılmıştır. Bakara 191. ayette ise, ihtilal, kavga, bölücülük anlamları ile kullanılıyor. Fitnenin din içindeki diğer anlamları ise;

Azap

Bel, musibet

Sapkınlığa düşürme

Eziyet, işkence

Delalet

Uydurma

Zarar verme

Deli

Haberin Devamı

İnsana sıkıntı ve zarar verilmesi anlamlarında da sıkça kullanılır.

Müslümanların hayatları boyunca fitneden uzak durması gerekir. Kur'an'ın pek çok ayetinde fitne yapacak kişilerin en kötü şekilde cezalandırılacağı ve bu kişilerin Allah tarafından lanetleneceğinden bahsedilir.

Türkçede fitne kelimesi, pek çok Anlamı kapsar. Tüm anlamların hepsi ise bir kelime ile karşılanamıyor. Fitnenin farklı anlamları arasında en yaygın olarak kullanılanı ise, bozgunculuktur. Bunun dışında ihtilal, kavga, bagilik (serkeşlik, isyan, asilik), anarşi, bölücülük, kargaşa, fesat gibi anlamları da içerir. Ama bütün bu kelimelerin sözlükte geçen tek tek anlamlarını değil, fakat onların tamamının birden kapsadığı bir anlam bütününü düşünmek gerekiyor. Çünkü sözlüklerde fitne kelimesinin küfür, şirk, günah, imtihan, bela, azab, musibet, eziyet, işkence, deli, zarar verme, delalet, sapıklığa düşürme, insana sıkıntı ve zarar veren her şey anlamlarına rastlanabilir.

Fitnenin tüm bu zengin anlamları arasında gündelik dilde fitne kelimesinin Türkçede kullanılışına en yakın olarak kullanılan kelimeler ise kargaşa ve bozgunculuk kelimelerini öne çıkıyor. Fitne çıkartmak, yani sükun ve huzur içinde yürüyen bir düzeni bozgunculuğa ve kargaşaya uğratmak için laf götürüp getirmek ya da söylenmiş sözleri çarpıtarak nakletmek şeklinde açıklanıyor. Bu nedenle de fitne dinimizde günah olarak kabul edilmiştir.

Haberin Devamı

Hukuk Alanında Fitne Ne Demek?

Hukuk alanında fitne çıkartmak zor değildir. Yasaları kimi zaman lâfzen uygulamaya kalkışmak fitne çıkması için yeterlidir. Bu nedenle de yasanın sadece sözel (lâfzen) uygulanması da yeterli olmayabilir. Lafzın gereği yerine getirilirken diğer yandan da adalet ilkesine riayet edilmesi gerekiyor. Ama tüm bunların yerine getirilmesi için elde yargıç lafzına uygun olan yargıçların bulunması da gerekir. Fitne, her anlamda kaçınılması ve uzak durulması gereken bir kavramdır.