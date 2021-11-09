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Fıtır ne demek, ne anlama gelir? Fıtır kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Fıtır#Nedir
Fıtır ne demek, ne anlama gelir Fıtır kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimizde sürekli olarak kullanılmasına bağlı olarak anlamı bilinmeyen birçok kelime bulunmaktadır. Fıtır kelimesi de dilimizde kullanılan ve anlamı bilinmeyen bir kelime olarak ifade edilebilir. Fıtır ne demek, ne anlama gelir? Fıtır kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Fıtır kelimesinin ne anlama geldiğini ve ne demek olduğunu detayları ile derledik.

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Fıtır kelimesi genel olarak halk arasında fitre olarak bilinmekte olan bir kelimedir. Asıl ismi sadaka-i fıtır olarak bilinse bile halk arasında fitre olarak kullanımının daha yaygın olduğu bilinmektedir. Fıtır kavramı dini bir kavram olarak da bilinmektedir. Fıtır sadakasının anlamı ise fitre olarak ifade edilebilir. Kelimenin ise Arapça kökenli olduğu bilinmektedir.

 Fıtır Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Fıtır kelimesi dilimizde oldukça yaygın olarak kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Ramazan orucunu tutmanın ve bayrama kadar ulaşmanın bir şükrü olarak Müslümanlar tarafından ihtiyacı olan kişilere verilmesi gereken bir miktar para olarak bilinmektedir. Belirli bir miktar paranın belirli kişilere belirli bir dönem içerisinde verilmesi gereken sadaka olarak da ifade edilebilir.

  Fıtır Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Fıtır kelimesinin Türk dil kurumuna göre anlamı ise Ramazan ayı içerisinde verilen miktarı belirli sadaka olarak ifade edilebilir. Fıtır kelimesi aynı zamanda fitre olarak da ifade edilebilir. Fitre kelimesinin kökeni ise Arapça olarak bilinmektedir. Dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olduğunu söylemek de mümkündür.

 

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#TDK#Fıtır#Nedir

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