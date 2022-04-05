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Fistan Nedir, Ne Anlama Gelir? Fistan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Fistan Nedir, Ne Anlama Gelir Fistan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski kelimeler arasında bulunan fistan kelimesi genellikle kadınlar için kullanılan elbise anlamına gelen bir kelimedir. Günümüzde fistan kelimesi ise basma kumaştan yapılan üzeri çiçekli elbise olarak da kullanılmaktadır. Fistan nedir? Ne Anlama Gelmektedir? Türk Dil kurumuna göre fistan kelimesinin sözlük anlamı nedir sorularının yanıtları hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Fistan kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup Türkçeye sonradan dahil olan bir kelimedir. 

 Fistan Nedir? Ne Anlama Gelir? 

 Fistan kelimesi kadınların bütün olarak giydiği kıyafet olarak bilinmektedir. Fistan kelimesi kelime anlamı olarak kadınların giydiği bütün olan elbise anlamına gelen bir kelimedir. Fistan kelimesi denildiği zaman basma ve üzeri çiçekli kumaşlardan yapılma elbise akla gelmektedir. 

 Fistan kelimesi eski dönemlerde türkü ve şarkılara konu edinilen ve geleneksel kıyafetlerin de içinde bulunduğu bir giyim tarzı olarak kabul edilmektedir. Yöresel olarak ise kadınlar için dikilmiş boydan uzun ve önünde robalı yapılmış elbise modeli olarak tanınmaktadır. 

 Fistan bazı yerlerde ince kumaş ile yapılan entari anlamına da gelmektedir. 

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 Türk Dil Kurumuna Göre Fistan Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre fistan kelimesinin sözlük anlamı tek parça kadın giysisi olarak kabul edilmektedir. Fistan kelimesi ayrıca başka kültürlerde erkekler için etek veya elbise anlamı da taşımaktadır. 

 Fistan kelimesi eski dönemlerde kullanılan bir kelime olup güncel olarak karşılığı elbise olarak bilinmektedir. Fistan kelimesi eski dil olarak kabul edilen bir kelime olmaktadır.

 

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