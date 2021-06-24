Fissür Nedir Ve Nasıl Tedavi Edilir? Fissür Belirtileri Nelerdir

Fissür, anüs veya anal kanalın iç yüzeyindeki yırtıktır. Anal fissürün bir belirtisi, bağırsak hareketi sırasında veya sonrasında ağrıdır.

Fissür Nedir?

Fissür, anüs veya anal kanalın (dışkının vücuttan geçtiği açıklık) iç yüzeyindeki yırtıktır. Çatlak ağrılıFolabilir ve kanayabilir. Anal fissürler herhangi bir yaşta herhangi bir kişide ortaya çıkabilir. İnsanlar yaşlandıkça anal fissür olma şansı azalır. Geçmişte çatlaklar geçirmiş kişilerin gelecekte bu çatlaklara sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Fissüre Ne Sebep Olur?

Anal fissürlere anüs ve anal kanala travma neden olabilir. Bunlar;

Kronik ve uzun kabızlık,

Büyük dışkı, sert ya da kuru,

Uzun süreli ishal,

Anal seks, anal germe,

Yabancı cisimlerin anüse sokulması bu çatlakların oluşmasına neden olur.

Ayrıca;

Uzun süredir devam eden kötü bağırsak alışkanlıkları

Aşırı sıkı veya spastik anal sfinkter kasları

Anorektal bölgede yara izi

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi altta yatan sorunlar,

Anal kanser,

Lösemi,

Bulaşıcı hastalıklar,

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,

Anorektal bölgeye kan akışının azalması diğer sebeplerdir.

Fissürün Belirtileri Nelerdir?

Bağırsak hareketi sırasında ve hatta saatler sonrasında ağrı,

Kabızlık,

Dışkı dış yüzeyinde kan,

Tuvalet kağıdında veya iç çamaşırda kan,

Anüs veya anal kanalda gözle görülür bir çatlak veya yırtık,

Ağrılı olabilen yanma ve kaşıntı,

İdrar yaparken rahatsızlık, sık idrara çıkma veya idrara çıkamama,

Kötü kokulu akıntılardır.

Fissürün Teşhis ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Genellikle doktorunuz, anüsün görsel muayenesi veya parmağınızın ucuyla nazikçe muayene ederek anal fissürü teşhis edebilir. fissür tedavisinin amacı dışkıyı yumuşatarak anal kanal üzerindeki baskıyı azaltmak, rahatsızlık ve kanamayı hafifletmektir. Önce konservatif tedaviler denenir.

Dışkı yumuşatıcılar kullanılarak kabızlığın önlenmesi, kafein içeren ürünlerden kaçınırken daha fazla sıvı içmek ve diyet ayarlamaları,

Anal kasların gevşemesine yardımcı olmak için günde birkaç kez 10 ila 20 dakika sıcak bir banyoda bekleme,

Anorektal bölgenin daha nazikçe temizlenmesi,

Tuvalette zorlanmaktan veya uzun süre oturmaktan kaçınmak,

Anorektal alanı yağlamaya yardımcı olması için vazelin kullanmak, hafifletici tedavilerdir.

Bu uygulamalar birkaç hafta ile birkaç ay arasında çatlakların çoğunu iyileşir. Bununla birlikte, tedaviler başarısız olduğunda ve anal fissürler devam ettiğinde veya geri geldiğinde, başka önlemler de denenebilir. Bunlar;

İltihabı azaltmak için hidrokortizon içeren fitiller, köpükler veya kremler kullanmak,

Diğer kremleri ve merhemleri uygulamak; bunlar ilaçlı bir krem, topikal bir kas gevşetici, anestezik bir merhem veya nitrogliserin, kalsiyum kanal blokerini içerebilir.

Botulinum toksini tip A'nın (Botoks) anal sfinktere enjekte edilmesi; enjeksiyon, anal sfinkter kasını geçici olarak felç ederek ağrıyı dindirir ve iyileşmeyi destekler,

Ameliyat son çaredir.

Anal Fissür Ameliyatı Neleri İçerir?

Ameliyat düşünülmeden önce doktorunuz sizi yeniden muayene edecek ve diğer tedavilerin neden fissürü iyileştiremediğini belirlemek için başka testler yapabilir. İç anal sfinkter kasının yara izi veya kas spazmları nedeniyle bir fissür iyileşmeyebilir. Ameliyat genellikle ağrıyı ve spazmları azaltmak ve fissürün iyileşmesine izin vermek için iç anal sfinkter kasının küçük bir kısmının kesilmesinden oluşur. Kasın kesilmesi nadiren bağırsak hareketlerini kontrol etme yeteneğinin kaybına sebebiyet verir. Ameliyat genellikle ayakta tedavi bazında yapılır ve ağrı birkaç gün sonra geçer. Birkaç hafta içinde tam iyileşme gerçekleşir.

Anal Fissürler Önlenebilir mi?

Önlenebilir! Bunun için bazı şeylere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle bebeklerde bu çatlakların oluşmaması için;

Çocuk bezini sık sık değiştirin,

Kabızlık varsa mutlaka doktorunuza başvurun.

Yetişkinlerde çatlak oluşumunu engellemek için;

Anorektal alanı her zaman kuru tutun,

Alanı yumuşak malzemelerle, nemli bir bezle veya pamuklu bir bezle silin. Sert ve kokulu tuvalet kağıtlarından kaçının,

Tüm kabızlık ve ishal vakalarında mutlaka tedavi görün,

Özellikle anal seks ve anal germelerden kaçının. Rektumun tahriş olmasına izin vermeyin.