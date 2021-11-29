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Fırtına nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil

#Hava Koşullar#Tatil#AFAD
Fırtına nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya’da tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. İstanbul’da bazı üniversiteler ise fırtına nedeniyle derslerini online sürdürme kararı aldı.

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verildi” denildi.

HAMİLELER İZİNLİ SAYILACAK
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin ediliyor. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.”

KOCAELİ'DE OKULLARA LODOS TATİLİ
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yarın il genelinde yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.

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ÜNİVERSİTELER DE ONLİNE EĞİTİME GEÇTİ

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Bazı üniversiteler İstanbul Valiliği ve AFAD’ın uyarılarını dikkate alarak online eğitime geçti. Yıldız Teknik, Galatasaray, Maltepe, İstanbul Teknik, MEF, İstanbul Galata, Bahçeşehir, Medipol, İstanbul Bilgi, İstinye,  Marmara, Gelişim, Kültür, Gedik, İstanbul Ticaret, Yeditepe, Altınbaş, Medeniyet, Sakarya, Doğuş, Kadir Has, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yüz yüze yapılacak derslerin online olacağını, sınavların da ertelendiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.  

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#Hava Koşullar#Tatil#AFAD

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