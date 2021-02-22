Fırsat Her Vakit Ele Geçmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Fırsat her vakit ele geçmez atasözü anlamı ilk bakışta anlaşılan, çok kafa karıştırıcı olmayan, eğitici ve ders çıkartıcı bir atasözüdür. Fırsat her vakit ele geçmez atasözü ile anlatılmak istenen yakalanan fırsatların önemli olduğudur.

Fırsat Her Vakit Ele Geçmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Fırsat her vakit ele geçmez atasözü insanın hayatındaki fırsatların önemini vurgular. İnsan her zaman aynı fırsatlarla karşılaşamaz. Bu nedenle fırsatla karşılaşan kişinin onu iyi değerlendirmesi gerekir.

Fırsat Her Vakit Ele Geçmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O işi sakın kaçırma, fırsat her vakit ele geçmez.