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Firkete nedir, nasıl yapılır? Firkete nasıl bağlanır, nereye takılır?

#Firkete#Kelime#Sözlük
Firkete nedir, nasıl yapılır Firkete nasıl bağlanır, nereye takılır

Günlük hayatta kullanılan pek çok eşya hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapılır ve merak giderilmeye çalışılır. İşte bu bağlamda ilgiyle okuyacağınız firkete nedir, nasıl yapılır, firkete nasıl bağlanır, firkete nereye takılır ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Birçok insana yabancı bir kavram ve kelime olarak gelse de firkete özellikle kadınların iyi bildiği ve kullandığı bir üründür.

 Firkete Nedir, Nasıl Yapılır?

 Aslında hal arasında "çengelli iğne" için de kullanılan firkete sözcüğünün ilk ve yaygın anlamı saçları toplamaya yarayan saç tokasıdır. Özellikle uzun saçlı kadınların kullandığı ve bildiği firkete özel bir tokadır.

 Firkete sözcüğü Türkçeye İtalyancadan geçmiştir. İtalyanca olan "forchetta" kelimesinde gelmektedir. Forchetta sözcüğünün İtalyanca anlamı da ilginçtir, çünkü "sofrada kullanılan çatal, tarlada kullanılan bel" demektir. Gerçekten de firketenin şekli bu nesnelere benzemektedir.

 Firkete kuaförlerce de çok fazla kullanılır. Çünkü firkete yardımı ile pek çok saç modelini yapmak mümkündür. Gelin başı, nişan başı olarak tabir edilen özel günlerin için düşünülen ve daha rafine, abiye ve zahmetli saç modellerinin yapımında mutlaka firketeden yararlanmak zorunda kalınır.

 Firketenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bilhassa eski Avrupa'da, özellikle de Fransa'da firketenin bugünkü haline yakın modelleri kullanılmakta idi. Gösterişli peruk kullanımının yaygın olduğu Paris'te firkete kullanılarak bu peruklar yerleştirilmekte ve tutturulmaktaydı.

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 Firketenin şekli "U" harfine bezer ve genellikle telden imal edilir. Ancak firkete naylon, kemik ya da başka malzemeden de yapılabilir.

 Firkete Nasıl Bağlanır, Nereye Takılır?

 Tokalar ve firkete gibi özel aparatlar kadınların vazgeçilmezleridir. Gün içinde bozulan saçı bir kaç toka ya da firkete yardımı ile hızlıca toparlamak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kadınların makyaj çantalarının vazgeçilmez eşyalarından birisidirler.

 Yeni yeni saç aksesuarları piyasaya sürülse de firketenin yeri asla doldurulamamaktadır. Tel tokalar ve firketeler kısa sürede çözüm olmayı sürdürmektedir. Firkete, özellikle topuz saç modeli yapılırken kuaförler tarafından kullanılır. Oldukça beceri isteyen bir iş olan firkete kullanımına kişiler ihtiyaç duyduklarında şu şekilde kullanmalı ve takmalıdırlar:

Firketenin takılacağı saç tutamı belirlenir.

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Gerekiyorsa kendi etrafında döndürülmek suretiyle sıkıca bir boğum haline getirilir.

Bu aşamada firkete alınır ve firketenin tırtıklı olan tarafı saçın altına yerleştirilir. En büyük hata burada yapılmaktadır ve tam tersi şekilde kullanılmaktadır. Böyle yapılırsa firkete saçı tutmayacaktır ve kısa süre sonra saçtan düşecektir.

Firkete bir kaç hamle ile sıkıştırılarak sabitlenerek işlem bitirilir.

 

 

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#Firkete#Kelime#Sözlük

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