Finlandiya temelli eğitimler başlıyor

Eğitim müfredatı, 10’ar projeden oluşan ve yaş farklılıkları göz önünde bulundurulan 15 adet modülden oluşuyor. Yaratıcı eğitim modüllerine ek olarak Arkki, geniş bir atölye yelpazesi sunuyor. Atölye çalışmaları, yaratıcı ve uygulamalı bir öğrenme süreci sunarak çocukların ve gençlerin tasarım odaklı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

TEMEL AMAÇ: YARATICI DÜŞÜNME

Türkiye Tasarım Vakfı, Kuzguncuk İskelesi’nde gerçekleştirdiği lansmanda, Arkki eğitim programlarını Finlandiya büyükelçisi Ari Mäki'nin katılımıyla tanıttı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu yaptığı açılış konuşmasında ‘’ Türkiye Tasarım Vakfı olarak, son yıllarda farklı yaş gruplarından çocuklarla gerçekleştirdiğimiz atölyeler sayesinde eleştirel ve yaratıcı düşünmede tasarımın iyi bir yol gösterici olduğuna işaret ediyoruz. Buradaki temel amaçlarımız çocukların özgün metotlarla kendilerini ifade etmelerini sağlamak, potansiyellerini keşfetmeleri konusunda onları motive etmek, hayal güçlerini kullanabilecekleri bir ortam hazırlamak ve tasarım bakış açısı ile çevrelerini algılamalarını sağlamaktır” dedi.

Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki ise "Öncelikle böyle bir etkinlikle konuşma imkanını tanıyan ve bu organizasyonu hayata geçiren ekibe teşekkür etmek istiyorum. Arkki'nin Türkiye'deki faaliyetlerine başladığını görmek beni çok mutlu ediyor, çünkü inanıyorum ki çocuklar gelecekte ne yapmaya karar verirlerse versinler daha yaratıcı olmaya ve problem çözme becerilerine ihtiyaçları var. Keşke benim de çocukluğumda Arkki'nin etkinliklerine katılma fırsatım olsaydı. Türkiye'de Arkki faaliyetlerine olan talebi açıkça görebiliyorum ve daha fazla ilde eğitimlerin başlamasını umuyorum. Bu güzel etkinliği düzenlediğiniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Pandemi sebebiyle birçok kez sanal olarak etkinliklere katıldıktan sonra, fiziksel olarak burada sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Arkki'nin Türkiye’deki sürecini büyük bir ilgiyle takip edeceğim.’