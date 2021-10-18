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Finlandiya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Finlandiya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Finlandiya#Ülke#Kıta
Finlandiya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Finlandiya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

6 Aralık 1917 tarihinde kurulan Finlandiya, 1995 yılında Avrupa Birliğine girdi. Nüfusu 5 milyon 400 bin olan Finlandiya, nüfus yoğunluğu en az olan Avrupa ülkelerinden biridir. Ülkenin başkenti Helsinki, milli marşı ise Vart Land'dır. Finlandiya hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Vantaa, Helsinki, Hamina, Lahti ve Kotka, Finlandiya'nın en kalabalık şehirleri arasında yer alıyor. Ülkenin en çok turist çeken yerleri ise Seurasaari Açık Hava Müzesi, Helsinki Katedrali ve Temppeliaukio Kilisesidir.

 Finlandiya Hangi Kıtada Yer Alır?

 Resmi adı Finlandiya Cumhuriyeti olan ülke Avrupa kıtasında yer alır.

 Finlandiya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Finlandiya Kuzey Yarım Kürede ve İskandinav Bölgesinde yer almaktadır. Ülke doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç ile sınır komşusudur.

 Finlandiya Hangi Dine Mensup?

 Finlandiya Hristiyanlık dinini mensuptur. Ülkedeki en yaygın mezhep ise Evangelist Luteryan mezhebidir.

 Finlandiya Hangi Dili Konuşuyor?

 İskandinav ülkesinin resmi dili Fince ve İsveççedir. Bunun dışında yerli halkın konuştuğu Laponca da resmi olarak tanınmıştır.

 Finlandiya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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 Finlandiya'da toplam 21 harften oluşan Fin alfabesi kullanılmaktadır.

 Finlandiya Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Finlandiya'da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Miladi takvim (Grogeryan) kullanılmaktadır.

 Finlandiya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Avrupa Birliği üyesi olan Finlandiya Cumhuriyetinin resmi para birimi Euro'dur.

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#Finlandiya#Ülke#Kıta

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