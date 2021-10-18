Finlandiya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Finlandiya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Haberin Devamı

Vantaa, Helsinki, Hamina, Lahti ve Kotka, Finlandiya'nın en kalabalık şehirleri arasında yer alıyor. Ülkenin en çok turist çeken yerleri ise Seurasaari Açık Hava Müzesi, Helsinki Katedrali ve Temppeliaukio Kilisesidir.

Finlandiya Hangi Kıtada Yer Alır?

Resmi adı Finlandiya Cumhuriyeti olan ülke Avrupa kıtasında yer alır.

Finlandiya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Finlandiya Kuzey Yarım Kürede ve İskandinav Bölgesinde yer almaktadır. Ülke doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç ile sınır komşusudur.

Finlandiya Hangi Dine Mensup?

Finlandiya Hristiyanlık dinini mensuptur. Ülkedeki en yaygın mezhep ise Evangelist Luteryan mezhebidir.

Finlandiya Hangi Dili Konuşuyor?

İskandinav ülkesinin resmi dili Fince ve İsveççedir. Bunun dışında yerli halkın konuştuğu Laponca da resmi olarak tanınmıştır.

Finlandiya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Haberin Devamı

Finlandiya'da toplam 21 harften oluşan Fin alfabesi kullanılmaktadır.

Finlandiya Hangi Takvimi Kullanıyor?

Finlandiya'da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Miladi takvim (Grogeryan) kullanılmaktadır.

Finlandiya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Avrupa Birliği üyesi olan Finlandiya Cumhuriyetinin resmi para birimi Euro'dur.