Finish 2. Ve 3. Hali Nedir? Finish Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Düzenli ve düzensiz olmak üzere İngilizcede birçok değişik değil bulunmaktadır. Bu fiiller yapısına bağlı olarak 2. ve 3. halleri üzerinden ele alınır. Merak edilen bu kelimeler içerisinde ise finish bir adım öne çıkmaktadır.

Finish 2. ve 3. Hali Nedir?

Türkçede bitirmek anlamına gelmesi ile beraber, Finish sözcüğü İngilizcenin önemli sözcükleri arasında gelmektedir. Aynı zamanda düzenli fiiller içerisinde yer alır. Yani bu doğrultuda 2. ve 3. halleri, ‘-ed’ takısı almaktadır.

- Finished (İkinci hali)

- Finished (Üçüncü hali)

Görüldüğü gibi hem 2. hem de için 3. hali kapsamında Finish sözcüğü düzenli olarak aynı şekilde takı üzerinden değerlendirilir.

Finish Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

Özellikle 2. ve 3. hali üzerinden Finish fiilinin tüm örnek cümleler de kullanmak konuyu daha iyi anlama imkanı tanır.

- I finished my work

- He had finished the jop

Haberin Devamı

Bu şekilde Yukarıdaki örnek cümleler de olduğu gibi 2. ve 3. hali üzerinden düzenli biçimde kullanmak mümkün. Özellikle bitirmek anlamı ile beraber amaca uygun olarak İngilizcede birçok farklı yerde kullanılan bir kelimedir.