Fındık nasıl kavrulur? Kabuklu veya çiğ fındık tavada, fırında nasıl kavrulur?

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Fındığı aldıktan sonra kendi imkanlarınız ile kolayca kavurma şansınız bulunmaktadır. Bu şekilde kavrulan fındık oldukça lezzetlidir. Yemeye doyamayacağınız kavrulmuş fındığı kesinlikle çok beğeneceksiniz. Pratik ve lezzetli bir fındık istiyorsanız eğer dikkatli bir şekilde kavurmanız lazımdır.

Fındık Nasıl Kavrulur?

Fındık, faydaları ve tadı ile herkesin ilgisini çekmektedir. Bu lezzetli ürünü günün her saatinde tüketebilirsiniz. Fındığın en önemli faydası tokluk hissi vermesi ve bağışıklığı güçlendirmesidir. Ayrıca beyin sağlığını da koruyan fındığın kansere karşıda yararlı olduğu bilinmektedir. Daha birçok faydası olan fındığı düzenli olarak tüketmeniz gerekmektedir. Fındığı kavurarak tüketmekte bu ürünü daha lezzetli bir hale getirmektedir.

Fındığı tavada, fırında veya mikrodalgada kavurma şansınız bulunmaktadır. Ayrıca ateş üzerinde de fındık kavurma işlemi yapılabilmektedir. Bu yüzden canı fındık çeken herkes istediği yöntemi kullanarak nefis kavrulmuş fındıklar ortaya çıkartabilir. Tabi fındık kavurma işlemlerini dikkatli şekilde yapmalısınız.

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Kabuklu veya Çiğ Fındık Tavada, Fırında Nasıl Kavrulur?

Fındığı kabuklu veya çiğ olarak dilediğiniz şekilde kavurabilirsiniz. En yaygın fındık kavurma yöntemi fırında yapılan kavurma olarak bilinmektedir. Fırında yapılan kavrulmuş fındığı zevkle yiyebilirsiniz. Fındığı normal şekilde yiyebileceğiniz gibi pasta, kek, tatlı ve daha birçok yiyecekte kullanabilirsiniz. Bu yüzden fındığın kullanım alanı oldukça çoktur. Kavrulan fındıkları arzu ettiğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.

Tavada Fındık Kavurma

Öncelikle gerekli malzemeleri tedarik etmeniz gerekmektedir. Bunun için geniş bir tava ve dilediğiniz kadarda fındık ayarlamalısınız. Fındığı kabuklu şekilde tavada kavurmak yerine kabuklarını soymanız daha yararlı olacaktır. Kabuğu soyulmuş olan fındık tavada daha rahat bir şekilde kavrulur.

Fındıkları tavaya aldıktan sonra ateşe koyabilirsiniz. Bunun için yüksek ateş kullanmamak gerekir. Çünkü yüksek ateş fındıkları yakabilir. Fındıkları kısık ateşte kavurmak daha doğru olacaktır. Tavanın içinde yer fındıkları ziyan etmeden pişirmeye özen göstermelisiniz. Bu nedenle ocağın ateş seviyesi çok önemlidir.

Tavada yer alan fındıkları kontrollü şekilde kavurmak lazımdır. Bunun için fındıkları zaman zaman çevirmeniz gerekmektedir. Hatta sürekli olarak karıştırmanın daha yararlı olduğu görülmektedir. Bunun için tahta kaldıktan yardım alabilirsiniz. Kavrulan fındıkları birkaç dakika soğumaya bırakın. Son olarak ise kabukları duran fındıkları birbirine sürterek kabuklardan arındırabilirsiniz.

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Fırında Fındık Kavurma

Fındığın kavrulma işlemini fırında yapma şansınızda bulunmaktadır. Fırında yapılan kavrulmuş fındıkta çok lezzetlidir. Bu yüzden dileyen herkesin fırın yöntemi ile fındık kavurma şansı bulunmaktadır.

Öncelikle fırında fındık kavurmak içim dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü tavada olduğu gibi fırında da fındıkların yanma ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden fındıkları kontrollü olarak yakmadan pişirmek lazımdır. Fırın ısısını iyi bir şekilde ayarlayarak bunu başarabilirsiniz.

İlk olarak fırını 100 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Fırını 7-8 dakika kadar ısıtmanız çok faydalı olacaktır. Fırın ısınırken fındıkları tepsiye yayın. Fırın ısındıktan sonra fındıkları atabilirsiniz. 5 dakika sonra tepsiyi çıkararak karıştırın. Daha sonra ise fındıkları 5 dakika kadar daha fırına atmalısınız. Bu işlemi yaparken ısının düşük seviyelerde olduğuna dikkat etmelisiniz.

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Fındıkları dikkatli olarak kavurduktan sonra 5 dakika kadar ılımaya bırakın. Ilıyan fındıkları tekrar karıştırarak kabuklarını dökebilirsiniz. Bu işlemden sonra fındıkları dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Fırında kavrulan fındığın faydaları da çoktur. Küçüğünden büyüğüne herkes için fındık yemek çok keyiflidir.