Fındık Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Fındık Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Fındık ağacının özellikle verdiği yemişlerle hem ülkemizin hem de bazı bölgelerin ekonomik anlamda önemli bir katkısı bulunmaktadır. Bu nedenle de yetiştirilmesi oldukça titiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Fındık ağacının özel bahçelerde üretimi sağlanmaktadır.

Fındık Ağacı Nedir? Fındık Ağacı Hakkında Bilgi

Fındık ağacı genel olarak vermiş olduğu yemişlerle bilinmektedir. Yüksek rakımlarda sağlıklı bir biçimde yetiştirilen fındık ağaçları bölgesel anlamda bazı yerlerde büyük önem taşımaktadır Her yıl 1 - 20 Ağustos tarihleri arasında hasadı yapılarak ticareti gerçekleştirilmektedir. Hasadı sallama üsulu veya toplama usulü ile yapılmaktadır. İlkbahar aylarında çiçek açan fındık ağacı Mayıs ayının sonlarına doğru çiçeklerini döker ve temmuz ayında tomurcuklarının içinden yemişleri ortaya çıkmaya başlar.

Fındık Ağacı Latince İsmi

Fındık ağacının latince ismi corylus avellana şeklindedir. Bazı kaynaklarda bu isim çubuklu fındık olarak da geçmektedir. Türkiye'de sık görülen adi fındığı corylus avellana, Kafkas fındığı Corylus colchica ve ağaç fındığı da corylus colurna ismi ile bilinmektedir.

Fındık Ağacı Özellikleri

Fındık ağacı sivri uçlara sahip, yuvarlak yapraklı ağaç türüdür. Bodur türleri olduğu gibi 20 - 25 metre boya ulaşabilen türleri de mevcuttur. Fındık ağacı genel olarak gür yaprakları ve tomurcuk şekilde verdiği yemişleri ile bilinmektedir. Hasadı yapılan fındık ağacı normal koşullarda 50 yıla kadar bir süre yaşayabilmektedir.

Fındık Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Türkiye'de geleneksel olarak dikim zamanı ocak ayı olarak bilinmektedir. Çok sık olmamakla birlikte ocak ayında fındık ağacı dikimi gerçekleştirilir. Bu mevsimin geçmesi halinde Şubat ve Mart aylarında dikimi gerçekleştirilir. Fındık ağacının dikim zamanları verimi açısından çok önemlidir.

Fındık Ağacı Nerede Yetişir?

Türkiye'de fındık ağacının büyük bir bölümü Doğu Karadeniz'de yetişmektedir. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin illerinde genel olarak yetiştiriciliği yapılan fındık ağacının çok düşük olan yetiştirilmesi de Samsun, Sinop Kastamonu, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli illerinde Batı Karadeniz'de yapılmaktadır.

Fındık Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Fındık ağacı humuslu ve hafif killi topraklarda verimli olabilen bir türdür. Dikim yapılmadan önce toprağın mutlaka temizlenmesi ve değer açısından analizlerinin yapılması gerekmektedir. Fındık ağaçları çelikleme, daldırma ve aşılama yöntemleri ile üretilebilmektedir. Tüm yöntemlerde mutlaka toprağın temizlenmiş olan gübrelerle beslemesinin yapılması gerekir. Fındık ağaçlarının yetiştirilmesinde yüksek alanlarda olduğu için sık sulama ihtiyacı olmaz ancak köklerinin düzenli olarak çapalanması ve temizleme işlemleri yapılmalıdır. Fındık ağacı budamasının ise dönemleri vardır. Dikim budaması olarak ifade edilen köklerin hastalıklarının temizlenmesi, gençleştirme budamasından yalı köklerin temizlenmesi ve verim budamasında artık süresini tamamlamış dalların kesilmesi işlemi yapılır.

Fındık Ağacı Yaprak Döker mi?

Fındık ağacı kış aylarında yapraklarını döker. Bu süreç diğer ağaçlardan farklı olarak fındık ağacının dinlenme ve yeni mevsime alışma süreci olarak tanımlanmaktadır.

Fındık Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Fındık ağacı bakımında sıcaklık çok önemlidir. Genel sıcaklığın en fazla 36 - 38 derece olması gerekir. Fazla sulama isteyen bir ağaç olmamasına rağmen özellikle Haziran ve Temmuz aylarında nem oranlarının dengelenmesi için sulaması yapılmalıdır. Bakımlarında çapalama ve gübreleme ise oldukça önemlidir.

Fındık Ağacı Faydaları Nelerdir?

Fındık ağacının vermiş olduğu yemiş insan sağlığı açısından oldukça büyük bir katkıya sahiptir. Fındık yemişi başta kalp sağlığı olmak üzere kilo kaybına, dengeli beslenmeye, diyabete, beyin sağlığına ve insan vücudunda bulunan sinirlere büyük faydaları bulunmaktadır.

Fındık Ağacı Hastalıkları Neler?

Fındık ağacının hastalıklarından ziyade kurtlanma sorunu bulunmaktadır. Fındık yeşil kokarcası ve fındık kurdu olarak bilinen fındık ağacı zararlıları özellikle ağacın vereceği mahsullere büyük ölçüde zarar vermektedirler. Bunun yanı sıra fındık ağacında kanser vakaları sık görülmektedir. İki duruma karşı da ilaçlanması ve titizlikle takibinin yapılması gerekmektedir.

Fındık Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Fındık Ağacı Kullanım Alanları

Fındık ağacı verdiği yemişler ile ekonomiye çok büyük bir katkı sağlamaktadır. Temiz hava üretimi açısından da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Fındık ağacının gövdeleri de ahşap sanayide sıkça tercih edilmektedir.