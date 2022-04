Find 2. Ve 3. Hali Nedir? Find Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Türkçede karşılığı “bulmak” anlamına gelen find kelimesi çok sık kullanılan fiiller arasında yer alır. “Frequency list” yani en sık kullanılan 3000 kelime listesinde de yer alır.

Find Fiilinin 2. Hali

Past Simple Tense yani geçmiş zaman kipi ile find fiili ikinci halini alır. Find fiilinin ikinci hali ise “found” şeklinde yazılır.

Find fiili cümlede geçmiş zaman kipi kullanılıyorsa ikinci halini alır. Fiil düzensiz fiiller arasında yer alır. Bu nedenle ikinci hali değişerek found olarak yazılır.

Olumlu cümlede kullanımında found halini alır. Olumsuz cümlede didn’t gelir ve find olarak kullanılır. Soru cümlesinde ise did / özne sıralaması sonrasında yalın hali ile find olarak kullanılır.

Find 2. Hâli ile Örnek Cümleler

Couldn't find what she was looking for in the store

Haberin Devamı

( Mağazada aradığını bulamadı.)

Did you find your keys?

(Anahtarlarını buldun mu?

I found something for your project

(Senin projen için birşeyler buldum.)

Find Fiilinin 3. Hali

Üçüncü hali de ikinci hali şeklinde aynen yazılır. “Found” olarak değişen find fiili; past perfect tense ve ya present perfect tense ile kullanılır.

Present perfect tense ile have has ya da found + found şeklinde yazılır.

Past perfect tense ile kullanım özne fark etmeden had + found şeklinde yazılır.

Find 3. Hali İle İlgili Cümleler

I found 3 kittens on the street.

(Sokakta 3 kedi yavrusu buldum.)

she couldn't find her gold necklace(

(Altın kolyesini bulamamıştı.

Did you find any clue to solve the riddle?

(Bilmeceyi çözmek için ipucu bulabildin mi?)