Finansman nedir, ne iş yapar? Finansman nasıl olunur?

Finans, şahıs ya da işletme giderleri için gereksinim duyulan fonların uygun şartlar ile sağlanması ve etkin bir biçimde kullanılması ile alakalı faaliyetleri ifade etmektedir. Bir başka ifade ile finans, kurum veya kişilerin maddi nitelikteki kazanç elde etmeleri neticesinde yatırım yapmaları ve bahsedilen yatırımları zaman içinde değerlendirmeleridir.

Herhangi bir harcama konusunda yararlanılabilecek olan para, sermaye, kaynak ya da fon manasına gelmektedir. Finansın kapsamı yalnızca bir harcamanın fonlanması şeklinde olmamaktadır. Aynı zamanda temin edilmiş olan fonun etkin bir biçimde kullanılmasını da kapsamaktadır.

Finansman Nedir?

Finansman, işletme veya kurum için olan finansal yönetimin sadece para bulma ile alakalı olan yönüdür. Kamu kurumları ve kuruluşları çeşitli faaliyetler içerisinde, işletmelerde üretim, satış, yatırım ve stoklama gibi işlemlerin yürütülebilmesi konusunda finansmana ihtiyaç duymaktadır.

Bir firmanın bütün aktifleri ile diğer harcamaları için gereken kaynağı sağlama faaliyetine veya bireylerin giderlerini karşılayabilmek amacıyla gereksinim duyduğu paraları temin edebilmelerine finansman ismi verilir. Kısa bir ifade ile finansman gereksinim duyulan fonların sağlanması şeklinde ifade edilmektedir. Finans ise harcamalar için faydalanılacak olan para, kaynak ve fonu oluşturmaktadır. Bu nedenle de giderler için ihtiyaç duyulmakta olan “paranın ya da fonun temin edilmesi” ifadesinin yerine finansman sağlanması ifadesinin de kullanılması mümkün olmaktadır.

Her iki ifade arasında da kavramsal yönden herhangi bir fark bulunmamaktadır. Kamunun finansman gereksinimleri dış borçlanmalar, emisyonlar ve menkul kıymet ihracı şeklinde olan birtakım kaynaklardan sağlanır iken, firmaların finansman gereksinimlerini ise banka kredileri aracılığı ile sağlanabilmektedir.

Finansman Nasıl Olunur?

Her firmada ve alanda görebilmenin mümkün olduğu finans departmanı parasal olan işlemlerin döndürüldüğü yer olarak tanımlanmaktadır. daha detaylı bir ifade ile işi büyütebilme, bahsedilen işi daha karlı hale getirebilme, departman bazlı olan gelirlerin ve giderlerin takibini yapabilme, stratejik açıdan doğru adımları belirleyebilme, aylık işleyişi raporlama, tahmin ve bütçe çalışmaları yapabilme, çalışılan yere göre hisse ya da borçlanma hesaplama ve benzeri pek çok görevi mevcut olan finansman departmanı oldukça geniş bir kitleye ve bununla birlikte alana hitap etmektedir.

Bu sebepten dolayı her yerde çalışan finans sorumlusunun da kendisine ait adları ve görevleri olmaktadır. Örnek olarak verilirse, stratejik finans uzmanı şeklinde ifade etmek mümkündür. Ayrıca bir şirket finans sorumlusu olabilmek için üniversitelerin iktisat, işletme, istatistik ya da mühendislik gibi bölümlerinden lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.

Finansman Ne İş Yapar?

Finansmanın çok sayıda ve çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerden birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır:

Yatırım fonu, sigorta ya da mevduat hesapları gibi finansal olan hizmetlere gereksinim duyup duymadıklarını belirleyebilmek amacı ile müşterilerin mali nitelikteki durumunu değerlendirmek,

Müşteriler için hem kısa süreli hem de uzun süreli yatırım alternatifleri önermek,

Vergi, maaş hesaplama ve benzeri olmak üzere bordro işleme mekanizmasını yönetmek,

Finansal olan işlem kayıtlarını tutabilmek,

Kâr veya zarar tablolarını gözden geçirebilmek,

Mali problemleri vaktinde ele almak,

Muhasebe prosedürlerinin gözden geçirilmesini sağlamak ve ilgili olan birimlere iyileştirmeler önermek,

Muhasebe uygulamalarının ve mali kayıt tutma hususunda muhasebe personeline yardımcı olabilmek,