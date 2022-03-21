Fin eğitim sistemi neleri amaçlıyor?

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Bu nedenle farklı ülkelerdeki politika yapıcıları, akademisyenler, okul müdürleri ve öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından insanlar, Finlandiya’ya ziyaretlerde bulunup Finlandiya’da eğitim gören öğrencilerin başarı nedenlerini öğrenmeye çalıştılar. Alanyazında Finlandiya’daki öğrencilerin PISA gibi uluslararası sınavlarda başarı nedenlerini araştıran çalışmalar olmakla birlikte, konuyu farklı bir bakış açısı ile aldığım benimde bir çalışmam yayımlanmak üzere. Bu nedenle ele aldığım bu yazımda Finlandiya’daki öğrencilerin uluslararası sınavlardaki başarı nedenlerini ortaya koymaya çalışmayacağım. Yazımda gözlemlerime ve araştırmalarıma dayalı olarak ortaya koymak istediğim şey, Fin eğitim sisteminin temel olarak neleri amaçladığıdır. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

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• Fin eğitim sisteminin öncelikli amacı, kendini mutlu hisseden, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olan ve geleceğe umutla bakan bireyler (öğrenciler) yetiştirir.

KENDİLERİNİ KEŞFEDİYORLAR

• Fin eğitim sisteminin amaçlarından bir diğeri, öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini sağlıyor. Bu amaca ulaşabilmek için, en büyük sorumluluk öğretmenlere düşüyor Öğretmenler sınıftaki her bir öğrenciyi çok iyi tanıyor ve her bir öğrenciyle yakından ilgileniyor. Dahası, öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve ortaya çıkarmaları için gerekli ortamı sunuyor. Dolayısıyla, öğrenciler kendi yeteneklerinin, neyi yapıp neyi yapamayacaklarının farkında olurlar yani kendilerini keşfederler.

• Fin eğitim sisteminde, öğrencilerin yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarmak ve bu becerileri geliştirmek de amaçlanıyor. Öğrencilerin yaratıcılık becerilerinin gelişmesi için öğrenme sürecinde hata yapmalarının doğal ve öğrenmenin bir parçası olduğu, öğretmenler tarafından vurgulanıyor.

• Fin eğitim sisteminin amaçlarından bir diğeri ise, öğrencilerin merak duygusunu geliştirmek ve dolayısıyla yeni şeyler keşfetmelerine olanak sunuyor. Bu amaca ulaşabilmek için, okullarda hem sınıf içi hem de sınıf dışı aktivitelere çok büyük önem veriliyor. Ayrıca, bu aktiviteler, öğrencilerin bilişsel, sosyal ve psiko-motor becerilerinin ve çok yönlü düşünme becerilerinin gelişmesi açısından da önem teşkil ediyor.

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İŞ BİRLİKÇİ ÖĞRENME ÖNEMLİ

• Fin eğitimin sisteminde, öğrencilerin iş birliği halinde birlikte öğrenmelerini de önemli amaçlardan birisidir. Bu nedenle grup ile iş birliği halinde proje çalışmaları gerçekleştirmek, proje bulgularını sınıfta sunmak Fin eğitim sisteminde önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin iş birliği halinde çalışmaları ve çalışma sonunda oluşturdukları ürünleri sunmaları aynı zamanda öğrencilere toplum içinde konuşurken kendilerini rahat ifade etme olanağı da sağlanıyor. Dolayısıyla Fin eğitim sistemi öğrencilerin birbirlerinin önüne geçmesini vurgulayan, rekabete dayalı bir öğrenme amaçlanıyor.

• Fin eğitim sistemi, öğrencilere erken yaşlardan itibaren sorumluluk bilinci kazandırmayı da temel amaç ediniyor. Öğrencilere sorumluluk bilincinin kazandırılması amacıyla, öğrencileri çok zorlamayacak derece de küçük görevler veriliyor. Örneğin, öğrenciler kendi sınıflarının temizliğinden, okullarının çevresinin temizliğinden sorumludur. Hele kış gelince, elinde kürekle okul bahçesinde kar kürüyen öğrenci görmeniz Finlandiya’da çok yaygın bir durumdur.

Dünya’nın en mutlu ülkesi kabul edilen Finlandiya’dan, Finlandiya’nın da hem başkenti hem de bence en güzel şehirlerinden biri olan Helsinki’den herkese selam ve sevgilerle…

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DR. YURDAGÜL BOĞAR KİMDİR?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olan Boğar, aynı bölümde Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisansını ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Boğar, doktora eğitimi sırasında çeşitli burslarla 2013-2014 yılları arasında Londra’daki Middlesex Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak; 2014-2015 yılları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletindeki University of Tennessee’de misafir araştırmacı olarak bulundu ve fen eğitimiyle ilgili araştırmalar gerçekleştirdi. Hakkâri Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olan Boğar, çalışmalarına Finlandiya’da bulunan Helsinki Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak devam ediyor. Fen eğitimde argümantasyona dayalı öğretim, epistemoloji, bilimsel epistemolojik inançlar, üstbilişsel farkındalık, inquiry, akıl yürütme, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı fen öğretimi ve STEM ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları (bildiri, makale, kitap bölümü, kitap gibi) olmakla birlikte bu konularla ilgili ulusal destekli (TÜBİTAK) ve uluslararası destekli (Avrupa Birliği) projelerde aktif olarak görev alıyor.