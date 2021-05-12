Filtre Kahve Nedir, Nasıl Yapılır Ve Hazırlanır? Filtre Kahve Hazırlarken Dikkat Edilecekler

Kahve dünya tarihinde eşi benzeri olmayan kültürel bir lezzet elçisidir. Tüketildiği toplumların kültürel izlerini bazen bir bardakta, bazense bir fincan dolusunda bulmak mümkündür. Öyle ki kahve, çoğu zaman sıcak bir içecekten daha fazlası olarak adlandırılabilir.

Var olduğu tüm coğrafyalarda kendi gibi sıcak sohbetler eşliğinde tüketilen bir içecektir. İlk olarak yaklaşık 600 sene evvel bugünkü adıyla Etiyopya topraklarında keşfedildiği düşünülen kahve, Arap yarımadası ile ülkemiz toprakları üzerinden önce Avrupa’ya daha sonra ise tüm dünyaya ulaşan bir lezzet halini almıştır. Günümüze ulaşana dek birçok farklı çeşide dönüşmüştür. Bunlardan en çok bilineni ise filtre kahvedir.

Filtre kahve eğer bilindik bir sağlık probleminiz yoksa sağlık açısından da oldukça faydalı bir içecektir. Yağ yakma ve zinde tutma özellikleri en çok bilinen faydalarındandır. Yapımı ve hazırlanışı ile klasik kahve türüne göre farklılıklar göstermekle birlikte, lezzet olarak ta farklı bir aroması vardır. Hadi şimdi bu yazımız ile birlikte filtre kahvesinin ne olduğuna, nasıl hazırlandığına ve hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bir göz atalım.

Filtre Kahve Nedir, Nasıl Yapılır ve Hazırlanır?

Filtre kahve, öğütülmüş kahve çekirdeklerinin yaklaşık 90-95°C derece sudan geçirilerek demlenmesi ve metal ya da bez bir araç yardımıyla telvesinden filtrelenmesiyle elde eden bir kahve türüdür.

Uzmanlar tansiyon, kalp ve damar hastalıkları bulunmayan ya da filtre kahve içtikten sonra herhangi bir mide yanması şikâyeti olamayan kişilerin haftada 3-4 kez tüketilebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca sağlık açısından da birçok olumlu etkiye sahip olan filtre kahve özellikle zihin açıcı, kilo vermeyi hızlandırıcı, yağ yakıcı, karaciğer hastalıklarından koruyucu, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları riskini azaltıcı ve depresyona girme olasılığını da en aza indirici özelliklerinin olduğu söylenmektedir.

Filtre kahve basit bir lezzet olmasının dışında birçok farklı olumlu özellikleriyle de ön plana çıkmaktadır. Filtre kahve elde etmek için birçok yöntem bulunmakla birlikte en çok tercih edilen iki yöntemi şunlardır. Bunlardan birincisi kahve makinesi, ikincisi ise kahve presi yani French Press kullanımıdır. Genel olarak zahmetli ancak, lezzeti de zahmeti oranında çok olan french press yöntemi filtre kahveyi daha cazip kılmaktadır. Filtre kahve şu şekilde hazırlanır.

Su kaynatılır ve yaklaşık iki dakika kadar bekletilir.

French press ve fincanlar sudan geçirilir.

French presse her bir kişi için yaklaşık 2 tatlı kaşığı kahve konulur. Dilenirse bu oran kahvenizin yoğunluğuna göre arttırılıp azaltılabilir.

Hazırlanan sıcak suyun bir kısmı kahvenin üzerine dökülür ve burada yaklaşık 1 dakika kadar kaşık yardımıyla karıştırılır.

Daha sonra kalan sıcak su yavaş yavaş kahvenin üzerine dökülerek son bir kez daha karıştırılır.

Frenc press’in filtre görevi gören üst kısmı kapatılır ve yaklaşık 5 dakika beklenir.

Son olarak frenc press ile kahveyi süzdürmek için yavaşça bastırılır ve filtre kahve hazır hale getirilir.

Filtre Kahve Hazırlarken Dikkat Edilecekler Nelerdir?

Kişinin filtre kahveyi hangi oranda (Sert ya da yumuşak) sevdiği bilinmelidir.

Filtre kahve yapımından önce french press ve fincanlar muhakkak sıcak sudan geçirilmelidir.

Demleme ve bekleme sürelerine dikkat edilmelidir.

Filtre kahve elde etmek için öğütülen kahve çekirdekleri taze olmalıdır.

Kahve çekirdekleri kavrulurken yakılmamalıdır.

Kahve çekirdeklerini mümkünse kendiniz öğütün.