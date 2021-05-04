Filozof Nedir Ve Kime Denir? Geçmişten Günümüze En Ünlü Filozoflar

Filozofluk terimi ile felsefe terimi bir biri ile oldukça yakından alakası olan iki konu olmaktadır. Bu kavramlardan birinin bilinmesi ile diğerinin bilinmesi oldukça zor olabilmektedir. Bu nedenle her iki kavramın da iç içe bağlantılı olduğunu bilerek öğrenilmelidir.

Filozof Nedir ve Kime Denir?

Filozoflar son yıllarda pek çok kişinin araştırmak istediği bir konu olmaktadır. Fakat filozoflar öğrenilmeden önce ilk filozof ve felsefeciler hakkında araştırma yapılması gerekir. İlk filozoflardan olan Aristo oldukça farklı düzgünce yapısına sahip olan birey olarak nam salmıştır. Bu nedenle pek çok öğrenci ve genç onun yanından eğitime gelmiştir. Bu durum sonucunda da ilk filozoflar meydana gelmiştir. Bu filozoflar platon gibi birçok birey olmaktadır.

Filozoflar aslıdan temelde bir tür düşünme eylem olmaktadır. Yani gerçek hayatta bulunana ve var olan her şeyi düşünmelerinde fayda vardır. En çok düşünülen konu ise bireylerin nasıl meydana geldikleri ve tanrı kavramı olmaktadır. Bu konu hakkında o kadar çok derinlemesine düşünmüşlerdir ki tanrının bulunmasına ve bir yaratıcıya kadar gitmişlerdir. Öyle ki en küçük yapını da bir tür atom olduğunu düşünmüşlerdir.

Aristo’nun kendi, tabirine göre hiçbir zaman düşünme eyleminin ucu ve bucağı bulunmamaktadır. Bu nedenle ne kadar çok düşünülür ise o kadar çok yararlı olunmaktadır. Bireylerin düşünme eylemleri devam etmesi ile birlikte simya gibi oldukça bilim açısında önemli konulara varmıştır. Bu konu temle de deneme ve yanılma yöntemi ile meydana gelmektedir. Bu yöntem sayesinde bugün pek çok metal ve pek çok alaşımı bulmuşlardır.

Filozofların en önemli özellikleri hiçbir şeyi yan, dünyada bulunana hiçbir şeyin öneminin olmadığını düşünmektedirler. Bu nedenle filozoflar her geçen yıl önemi artmıştır. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında oldukça önemli de bir kol olmaktadır. Tabi ki aynı yıllarda Türk ve İslam bilim dalında da birçok filozof bulunmaktaydı. Daha çok Müslüman ve Türk filozofların dini tasavvufi konulara eğildiği görülmektedir.

Yani bu bireylerin aslında temel yöntemleri zaten var olan bir dinin üzerine daha da çok düşünerek Allaha aşkına ulaşmayı hedeflemişlerdir. En büyük ve en başta gelen İslam filozofları olarak Mevlana ve Yunus Emre gelmektedir. Bu iki birey de oldukça dini ve tasavvufi alanda ileri gitmiş bireyler olarak bilinmektedir. Ayrıca her geçen yıl daha yeni ve daha çok araştıran bir nesil de Mevlana’dan sonra yetişmeye devam etmiştir.

Geçmişten Günümüze En Ünlü Filozoflar Nedir?

Günümüzde en ünlü filozoflar daha çok bilinmemekte ve gizli kalmayı istemektedirler. Çünkü bu durumun temel nedeni ise aslıdan filozofluk dalını n oldukça nadir ve kendi halinde olan bir yaşam tarzı olmasıdır Fakat şuan kendini entelektüel bir filozof olarak nitelendiren Celal Şengör buna örnek verilebilmektedir.

Osmanlı devletinin yıkılması ile birlikte artık daha modern bir yaşam elde edilmiştir. Tabi ki bu durumda filozofluğu eskide bıraktığı düşünülmektedir. Fakat aslın da günümüzde pek çok kendi halinde yaşayan ve sadece felsefe ilmine yinelen pek çok bireyin olduğu bilinmektedir. Bu bireylerin kemini fark ettirmemesinin temel nedeni filozofluğun doğasında kaynaklanır.