MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriFilm türleri nelerdir? Film çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler
GeriSözlük Film türleri nelerdir? Film çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 27.08.2020 - 02:06 | Son Güncelleme:

Film türleri nelerdir? Film çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Film türleri nelerdir? Film çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler
Abone Olgoogle-news

Beyazperde sanat dalının en önemli bölümlerinden biridir. Özellikle o kadar çok fazla alt türü bulunur ki, bu türler her geçen zaman daha da artmaya devam ediyor. Teknolojinin de gelişmesi ile beraber sinema dünyası her geçen zaman biraz daha güçlenirken, türlerde keskin hatlarla ayrılmaya devam etmektedir. İşte, film türleri ve anlamları.

Sinema insanlar için vazgeçilmez olan en önemli sanat dallarından biridir. Hatta en çok tercih edilen sanat dalı olarak da dile getirmek mümkün. Türüne bağlı olarak farklı konseptler üzerinden ele alınan filmler, her insanın kendi zevkine hitap eden farklı seçenekler üzerinden potansiyeli teşkil etmektedir.

 Aksiyon Türü

 Daha çok başından sonuna kadar heyecanı dinmeyen, savaş ve dövüş sahneleri olan, aynı zamanda felaket boyutundaki olayları anlatan filmler aksiyon türü olarak bilinmektedir. Dramatik ya da eğlenceli şekilde ele alınabilir.

 Komedi Türü

 Değişik konseptler altında ele alınan ve insanları eğlendirmek, güldürmek için yapılan filmlerdir. Onlar içerisinde Absürt filmler, Kara komedi, korku veya dramatik komedi, romantik komedi, parodi ya da sulu komedi gibi değişik alt türleri bulunur.

 Fantezi Türü

 Aslında daha çok gerçek olmayan ve insan hayali ile farklı dünyaları anlatan filmlerdir. Örneğin ejderhalar ya da efsane kılıçlar ve benzeri gibi birçok unsur söz konusudur. Yüzüklerin Efendisi ya da Harry Potter gibi filmler en güzel örnekleridir.

 Korku Türü

 İnsanları gelmek ve heyecanlı şekilde onları korkutmak amaçlı farklı konseptler ele alınarak hazırlanmış filmlerdir. Seri katiller, canavarlar, gençlik, zombi ya da dua etti gibi birçok unsur ele alınır.

 Aşk Türü

 Daha çok romantik komedi ya da romantik dram şeklinde iki farklı tür üzerinden ele alınan bir türdür. Aşıkların beraber gittiği, duygusallığı ön plana çıkaran, kadın erkek ilişkilerini öne alan filmlerdir.

 Bilim Kurgu Türü

 Bilimsel unsurları ele alarak bunlar üzerinden kurgu yaratan, etkileyici görsel efektler sunan filmlerdir. Kıyamet günü, distopik, ütopik, uzaylı, zaman yolculuğu gibi daha birçok değişik alt türü bulunmaktadır.

 Western Türü

 Daha çok eski dönemlerdeki vahşi Amerika'yı ele alan ve kovboyların öne çıktığı film türüdür. Genelde Amerika için söylenebilecek kültür olarak öne çıkmak mümkün. Silahların konuştuğu, kanunların çok az uygulanamadığı küçük kasabalarda geçen hikayeler olarak da dile getirmek mümkün.

 Müzikal Tür

 Filmin başından sonuna kadar farklı şarkıların hikaye içerisinde işlendiği ve harika kareografilerin yer aldığı kimlerdir. Aynı zamanda tiyatral ya da aile filmi olarak da nitelemek mümkün.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle