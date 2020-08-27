Film türleri nelerdir? Film çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Sinema insanlar için vazgeçilmez olan en önemli sanat dallarından biridir. Hatta en çok tercih edilen sanat dalı olarak da dile getirmek mümkün. Türüne bağlı olarak farklı konseptler üzerinden ele alınan filmler, her insanın kendi zevkine hitap eden farklı seçenekler üzerinden potansiyeli teşkil etmektedir.

Aksiyon Türü

Daha çok başından sonuna kadar heyecanı dinmeyen, savaş ve dövüş sahneleri olan, aynı zamanda felaket boyutundaki olayları anlatan filmler aksiyon türü olarak bilinmektedir. Dramatik ya da eğlenceli şekilde ele alınabilir.

Komedi Türü

Değişik konseptler altında ele alınan ve insanları eğlendirmek, güldürmek için yapılan filmlerdir. Onlar içerisinde Absürt filmler, Kara komedi, korku veya dramatik komedi, romantik komedi, parodi ya da sulu komedi gibi değişik alt türleri bulunur.

Fantezi Türü

Aslında daha çok gerçek olmayan ve insan hayali ile farklı dünyaları anlatan filmlerdir. Örneğin ejderhalar ya da efsane kılıçlar ve benzeri gibi birçok unsur söz konusudur. Yüzüklerin Efendisi ya da Harry Potter gibi filmler en güzel örnekleridir.

Korku Türü

İnsanları gelmek ve heyecanlı şekilde onları korkutmak amaçlı farklı konseptler ele alınarak hazırlanmış filmlerdir. Seri katiller, canavarlar, gençlik, zombi ya da dua etti gibi birçok unsur ele alınır.

Aşk Türü

Daha çok romantik komedi ya da romantik dram şeklinde iki farklı tür üzerinden ele alınan bir türdür. Aşıkların beraber gittiği, duygusallığı ön plana çıkaran, kadın erkek ilişkilerini öne alan filmlerdir.

Bilim Kurgu Türü

Bilimsel unsurları ele alarak bunlar üzerinden kurgu yaratan, etkileyici görsel efektler sunan filmlerdir. Kıyamet günü, distopik, ütopik, uzaylı, zaman yolculuğu gibi daha birçok değişik alt türü bulunmaktadır.

Western Türü

Daha çok eski dönemlerdeki vahşi Amerika'yı ele alan ve kovboyların öne çıktığı film türüdür. Genelde Amerika için söylenebilecek kültür olarak öne çıkmak mümkün. Silahların konuştuğu, kanunların çok az uygulanamadığı küçük kasabalarda geçen hikayeler olarak da dile getirmek mümkün.

Müzikal Tür

Filmin başından sonuna kadar farklı şarkıların hikaye içerisinde işlendiği ve harika kareografilerin yer aldığı kimlerdir. Aynı zamanda tiyatral ya da aile filmi olarak da nitelemek mümkün.