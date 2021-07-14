Film repliği birinciliğe taşıdı

Üniversitenin 2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenleri Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Törenlerde; fakülte, yüksekokul ve enstitülerden mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak, üniversite hayatlarını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Birincilikle girdiği üniversiteden, endüstri ve bilgisayar mühendisi bölümlerinde çift ana dal yaparak yine birincilikle mezun olan Özge Ötleş, izlediği bir Aamir Khan filminde duyup etkilendiği "Başarıyı kovalamayın, işinizi severek yapın başarı zaten sizi kovalayacaktır" repliğinin kendisini başarıya taşıdığını söyledi. Birinciliğin heyecanını yaşadığını söyleyen Özge Ötleş, "Bu zorlu yolculukta yönümü kaybetmeden hep en ileriye gitmemde bana tüm destek ve motivasyonu sağlayan ailem, hocalarım ve diğer bir ailem olan arkadaşlarım oldu. Yaşar Üniversitesi; vizyonu, müfredatı ve değerli hocaları ile düşünce yapımı şekillendirip bana farklı vizyonlar kattı" dedi.

ASLA HEDEFLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

Törende Yaşar Üniversitesinin kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşarın mezunlara mesajı okundu. Selçuk Yaşar mesajında şunları söyledi: “Hepinizi gösterdiğiniz üstün başarıdan dolayı tebrik eder, gözlerinizden öperim. Artık birer Yaşar Mezunusunuz. Yaşarlı olmak memleket sevgisiyle dolu olmak demektir. Yaşarlı olmak ülkesi için daima üreten ve yenilikler peşinde koşan fertler olmak demektir. Sizlerin gelecekte büyük işler yapacağınıza inancım tamdır. Güçlüklerle karşılaşacaksınız. Bunları aşmak için sabırlı olun. Umutsuzluğa kapılmak yerine kendinizi geliştirerek güçlüklerle daha iyi mücadele edebileceğinizi hayat size zaten öğretecektir. Okumak, yenilikleri takip etmek, birkaç lisan öğrenmek, ekip çalışmasına inanmak ve uygulamak, bir de sabır ve büyüklerin fikirlerini önemsemek sizlere tavsiyelerimdir. Asla hedeflerinizden vazgeçmeyin. Yolunuz, bahtınız açık olsun"

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Günümüz rekabet koşullarında, bu kurumda öğrendikleriniz bilim ve bilgi ışığında rehberiniz olacaktır. Sizler lütfen bilginize, sezginize ve muhakeme gücünüze güvenmekten asla vazgeçmeyin" diye konuştu.