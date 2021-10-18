Filler hangi kıtada yaşar ve yarım kürede yer alır? Filler kıtada dine mensup, kıtada dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Filler büyük cüsseleri ve sahip oldukları hortum ile ilgi görmektedirler. Büyük cüsseleri ile dikkat çeken bu hayvanların insanlarla arası çok iyidir.

Filler Hangi Kıtada Yer Alır?

Filler genel olarak sahra bölgesi, Afrika kıtası ve Güneydoğu Asya bölgelerinde yaşarlar. Afrika ve Asya filleri arasında bazı farklar görülebilir. Bu farklar fiziksel görünüm ve yaşam şekli gibi unsurlardan oluşmaktadır.

Filler Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Fillerin yaşadığı Afrika bölgesi Güney yarım kürede yer almaktadır. Asya kıtası ise Kuzey yarım kürede yer almaktadır. Karada yaşayan en büyük hayvanların başında filler gelmektedir. Hortumlu olan birçok hayvanın nesli tükenmiştir. Filler ise neslini hala devam ettirmektedirler. Bu açıdan fillerin neslinin devam etmesi insanların duyarlı olması lazımdır.

Filler Hangi Dine Mensup?

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Hayvanlara baktığımız zaman birçok hayvanın ibadet ettiği düşünülmektedir. Bu durumdan dolayı hayvanların sergiledikleri davranışlar dinle ilgileri olduğunu görüşünü ortaya çıkarmaktadır. Fil gibi bazı hayvanlarda ayinsel davranışlar görülebilmektedir. Tabi bu bir kanıt değildir. Yine de maymun, fil ve yunus gibi birçok hayvan incelendiğinde ayinsel davranışların görüldüğü bilinmektedir.