Filipinler nerede, dini inancı nedir? Filipin şehirleri, asgari ücreti ve para birimi

Haberin Devamı

Filipinler devletinin bayrağı, beyaz, scarlet ve kraliyet mavisinden oluşmaktadır. Bayrağın sol tarafında bulunan beyazlığın içinde, 8 köşesi olan altın sarısı renginde bir güneş yer almaktadır. Bu 8 köşe, Filipinler'in 8 bölgesini ifade etmektedir. Bayrakta bulunan kırmızı renk, özgürlük için dökülmüş olan kan anlamına gelmektedir. Bayrakta yer almakta olan beyaz üçgen ise eşitlik anlamını taşır. Beyaz renk, saflık ve temiz olma anlamına gelmektedir.

Filipinler Nerede?

Güneydoğu Asya'da konumlanmış durumda olan Filipinler, Pasifik Okyanusunun batı bölümünde yer almaktadır. Diğer ülkelerle kara bağlantısı bulunmayan bir ülke olma özelliği taşımakta olan Filipinler'in yakın mesafesinde bazı ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkeler ise;

- Vietnam,

- Malezya,

- Tayvan,

- Endonezya

- Çin ülkeleridir.

Haberin Devamı

Filipin Dini İnancı Nedir?

Filipinler din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmış durumda olduğu laik bir ülkedir. Ülke, uzun süre İspanyol kültürünün etkisi altında kaldığından dolayı Katolik inanç biçimi baskındır. Bu yönüyle, eski Portekiz sömürgesi durumunda olan Doğu Timor ile beraber Katoliklerin en baskın durumda olduğu iki ülkeden biri Filipinler olmaktadır. Ülkedeki insanların %90'nından fazlası Hristiyan inancına mensup durumdadır.

Bu Hristiyan nüfusun %51'i Katolik olup, %9.5'i İglezyan Hristiyanlığı, Filipin Bağımsız Kilisesi ve Birleşik Protestan Kilisesi gibi Protestan temelline sahip olan dini zümrelere dâhil durumdadır. Ayrıca ülkede Hristiyanlığın Yehova'nın Şahitleri koluna mensup olan insanlar da bulunmaktadır. 2012 verilerine göre Filipin nüfusunun yalnızca ' i Müslümanlardan oluşmaktadır.

Filipinler'de ülke nüfusunun yaklaşık olarak %2'sini ise geleneksel Filipin dinleri oluşturmaktadır. Bu dinler bazı yerli kabilelerde yaygın olarak varlığını sürdürmektedir. Bu dinler kültürel etkilenmeyle birlikte Hristiyanlık ve İslam ile uyumlu hâle gelmiş durumdadır. Animizm, halk kültü ve Şamanizm inançları; geçmişten günümüze ulaşan inanış biçemleri arasında yerini almaktadır.

Filipinler'de halkın yaklaşık olarak %1'i Budizm ve Taoizm inancına mensuptur. Bu dinler ve Çin halk kültlerinin oluşturduğu inançlar olup özellikle de Çin kökenli olan toplulukların bulunduğu bölgelerde yaygın olmaktadır: Ayrıca Filipinler'de, az sayıda Hinduizm, Sihizm, Yahudilik ve Bahailik dinlerinin inanışlarına da rastlanmaktadır.

Haberin Devamı

Filipin Şehirleri

Filipinler 80 idari bölüme ve de 120 şehre sahip olan bir ülkedir. Fakat ülkeden bahsedilirken daha kolay olması yönünden 3 büyük adası üzerinde gruplama yapılması durumu söz konusu olmaktadır. Bu doğrultuda ülkenin belli başlı şehirlerini şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

- Caloocan City

- Quezon City

- Davao City

- Manila

- Las Piñas City

- Zamboanga City

- Cagayan de Oro City

- Cebu City

- Valenzuela City

- Pasig City

- Taguig City

- Antipolo City

Filipin Asgari Ücreti ve Para Birimi

Filipinler'de kullanılmakta olan resmi para birimi Filipin Pesosu olmaktadır. P veya PHP para biriminin uluslararası kısaltmaları olarak kullanılmaktadır. Peso, Filipinler Merkez Bankası tarafından basılarak dağıtılmaktadır. 1 Filipin Pesosu, 0.14 Türk Lirasına eşdeğer olmaktadır.

Haberin Devamı

Filipinler ile ilgili olarak en çok merak edilen konu Filipinler'de asgari ücretin ne kadar olduğudur. Bu kapsamda Filipinler'deki asgari ücret 258 Euro 'dur. Buna karşın ülkede ortalama maaş 266 Euro'ya kadar çıkabilmektedir. Mevcut döviz kuruna göre ortalamak olarak ülkedeki asgari ücret T 2.962,91 TL olan bir tutara denk gelmektedir.