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Filipinler hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Filipinler hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Filipinler#Ülke#Kıta
Filipinler hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Filipinler hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Yaklaşık 3 asır boyunca İspanya'nın kolonilerinden biri olan Filipinler, 4 Temmuz 1946 tarihinde imzalanan Manila Antlaşması ile bağımsızlığını ilan etti. Yaklaşık 8 bin adadan oluşan Filipinler'in hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur. Ülkenin başkenti Manila, milli marşı ise Lupang Hinirang'tır. Filipinler hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Cebu, Mactan, Leyte, Luzon ve Boracay Adası, ülkenin en kalabalık adaları arasında yer alıyor. Filipinlerin en fazla turist çeken yerleri ise Puerto Princesa Yeraltı Nehri, Çikolata Tepeleri ve Rizal Park'tır.

 Filipinler Hangi Kıtada Yer Alır?

 Filipinler Cumhuriyeti Asya kıtasında yer almaktadır.

 Filipinler Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Filipinler, Kuzey Yarım Kürede ve Güney Çin Denizindedir. Ülkenin batısında Vietnam, Kamboçya ve Tayland, kuzeyinde Tayvan, güneyinde ise Endonezya yer alır.

 Filipinler Hangi Dine Mensup?

 Filipinler Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %93'ü Katoliktir.

 Filipinler Hangi Dili Konuşuyor?

 Çift dilli ülkelerden biri olan Filipinler Cumhuriyetinin resmi dili Filipince ve İngilizcedir. İspanyolca ve Varayca da ülkede yaygın olarak konuşulan diller arasında yer alıyor.

 Filipinler Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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 Ülkede Filipinler Alfabesi kullanılıyor.

 Filipinler Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Filipinler Cumhuriyeti 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Miladi Takvimi kullanmaya başlamıştır.

 Filipinler Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Filipinler Pesosu'dur. Bu para biriminin döviz kodu PST'tir.

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#Filipinler#Ülke#Kıta

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