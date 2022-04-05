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Filika Nedir, Ne Anlama Gelir? Filika Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Filika Nedir, Ne Anlama Gelir Filika Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Anlamı merak edilen sözcükler kişilerce araştırılıyor. Filika sözcüğünü duyanlar ilk olarak internet sitelerinde bir arama yapabiliyor. İnternet sitelerinde arama yaparak filika sözcüğünün anlamını öğrenmek istiyor. Bireyler filika kelimesinin taşıdığı anlamların tamamını kısa yoldan kolayca öğrenmek istiyor. Filika nedir, ne anlama gelir? Filika kelimesinin TDK sözlük anlamı konusunda sizler için tüm detayları derledik.

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Anlam yönünden merak edilen filika sözcüğünün sahip olduğu bir anlam vardır. Filika kelimesi her ne kadar yaygın görülse de, anlamı bilinmiyor. Filika kelimesi TDK'ya göre, cankurtaran sandalı anlamına sahiptir. 

 Filika Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Kişiler internet üzerinde farklı sözcüklerin anlamlarını öğrenebiliyor. Arama motorlarına filika sözcüğünü yazan her birey, anlamlarına ulaşabiliyor. Anlamı merak edilen bir kelime olan filika kelimesinin kullanımı çok yaygın görülüyor. 

 Bireyler ilk defa gördükleri filika kelimesinin anlamlarını öğrenebilmenin yollarını arıyor. İnternet sitelerine başvuranlar, filika kelimesini detaylı olarak öğrenebiliyor. Filika kelimesi, cankurtaran sandalı anlamına sahip olan bir kelimedir. Günümüzde de cankurtaran sandalı anlamında kullanılıyor. 

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 Filika Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 TDK'da araştırılan filika kelimesinin net bir anlamı bulunuyor. Bireyler daha detaylı bilgilere ulaşmak istediğinde sözlüklere de yönelebiliyor. Sözlük anlamı merak edilen filika sözcüğünün kolay bir anlamı vardır. Filika kelimesi TDK'ya göre, cankurtaran sandalı anlamındadır. TDK'da açıklanan tüm anlamlar kişilere doğru şekilde paylaşılıyor. TDK'ya başvuru yapanlar, filika kelimesinin anlamını öğrenebiliyor.

 

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