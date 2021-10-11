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Filigran ne demek, ne anlama geliyor? Filigran kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Filigran
Filigran ne demek, ne anlama geliyor Filigran kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Filigran kelimesini ilk kez duyan kişiler ya da daha önceden duyup filigran kelimesinin anlamını merak eden pek çok birey bulunmaktadır. Sizin için filigran kelimesinin ne demek olduğunu, bu kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamını derledik.

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Filigran kelimesinin manası pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Filigran kelimesini gören kişiler, internet üzerinde Türk Dil Kurumu'na göre olan manalarını araştırabilmektedir. Filigran kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki sözlük anlamı araştırılan bir konudur. Filigranların nasıl yerleştirilebildiği de, bireylerin arama motorları üzerinde aradığı bir bilgidir.

 Türk Dil Kurumu’na Göre Filigran Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Filigran kelimesi, dilimizde oldukça sık bir şekilde kullanılan kelimelerden bir tanesi olmaktadır. Filigran kelimesinin esasen Fransızca kökenli bir kelime olduğu görülmektedir. Bundan dolayı filigran kelimesi, Türkçe içerisine Fransızcadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre, filigran sözcüğünün anlamı şu şekilde olmaktadır:

Suyolu

Şeklinde ifade edilmektedir.

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 Filigran Nedir?

 Filigran ya da suyolu, bazı kâğıtların yapısında yer alan ve ışığa tutulması durumunda görülebilen resim ya da yazı olarak tanımlanmaktadır. Posta pullarında, banknotlarda ve devlete ait olan resmî belgelerde özellikle kalpazanlığı engellemek amacıyla sık sık kullanılmaktadır.

 

 

 

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#Ne Demek#TDK#Filigran