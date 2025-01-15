Filenin ‘şalvarlı sultanları’

Haberin Devamı

Aksaray’a 27 kilometre uzağındaki Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu’nda geçtiğimiz haftalarda bir veli toplantısı yapıldı. Toplam 35 öğrencisi bulunan okulun müdürü Eyyüp Aba, toplantıda Milli Eğitim Bakanlığının ‘Yaşam Becerileri Projesi’ kapsamında velilerden oluşan bir voleybol takımı kurmak istediğini söyledi. En son okul çağlarında voleybol oynamış olan veliler, okul müdürünün isteğini heyecanla kabul ettiler. Sonra hemen 6 asil, 6 yedek olmak üzere toplam 12 oyuncudan oluşan ‘Anadolu Sultanları’ isimli voleybol takımı kuruldu. Takımdaki kadınlar, şalvarlarıyla sıkı antrenmanlar yaparak kendilerini Kuzeyboru ile yapacakları maça hazırlıyor. Okul Müdürü Eyyüp Aba, voleybol takımı fikrinin veliler tarafından kabul edilmesinin ardından işe okul bahçesine file kurarak başladığını belirterek şöyle konuştu:

Haberin Devamı

“Fileyi kurduktan sonra voleybol toplarını temin ettim. Velilerimiz en son ortaokul ya da ilkokul dönemlerinde voleybol topunu ellerine aldıklarını söyleyerek çok heyecanlandılar. Takım ismini belirlerken, annelerin çocukların ‘kahramanları’ olmalarından yola çıktık. Okulumuz da Anadolu’nun merkezinde olduğu için takımın adını ‘Anadolu Sultanları’ koyduk. Takım henüz çok yeni kurulmasına rağmen velilerimiz, Aksaray’da kurulmuş olan ve şu an Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Kuzeyboru Voleybol Takımı ile maç yapmak istediklerini dile getirdi. Velilerimizin bu isteği doğrultusunda Kuzeyboru ile iletişime geçtik. Onlar da maç isteğini memnuniyetle kabul etti. En yakın zamanda bu müsabaka yapılacak.Aksaray’daki Şehit Nazmi Mengi Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hanifi Mucuk ise ‘Anadolu Sultanları’nın gönüllü antrenörü oldu. Hocamız, haftanın 2 günü okulumuzda antrenman yaptırıyor. Ancak onun dışında müsait olan velilerimiz hergün biraraya gelerek çalışıyor. Voleybol ve onun dışında okulda yaptığımız diğer etkinliklerle köy halkını okulun içine çekmeyi başardık. Bu proje, velinin öğrencisini takip etmesi ve okul atmosferinin içinde yer alması açısında da oldukça kıymetli. Takımdaki velilerimizin her sınıf kademesinden öğrencisi var. Yani okulumuzdaki anasınıfından 4’üncü sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz, annelerini örnek alıyor.”

ANADOLU SULTANLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

ŞALVARLA RAHATIZ

Haberin Devamı

“Anasınıfında eğitim gören iki çocuğum var. En son voleybolu lisede oynamıştım ama aramızda daha önce hiç voleybol oynamayanlar da var. Güne sabah çok erken başlıyoruz. Hepimizin hayvanı var ve önce onlarla ilgileniyoruz ardından okula gidip antrenman yapıyoruz. Sonra da çocuklarımızı okuldan alıp eve dönüyoruz. Eşlerimiz ilk başta bize inanmadı ama Kuzeyboru’ya yaptığımız maç teklifinden sonra onlar da bize destek olmaya başladı. Voleybolu şalvarımızla oynuyoruz ve gayet rahatız. Halimizden memnunuz.”

VOLEYBOL TERAPİ GİBİ OLUYOR

“Biri anasınıfında biri 4’üncü sınıfta iki çocuğum var. Okul müdürü elindeki imkanlarla bizim için file kurdu. Ben zaten lisedeyken de voleybol oynardım o yüzden çok mutlu oldum. Gün içinde pek çok işle uğraşıyoruz ama voleybol oynamak bizim için terapi gibi oluyor. Kuzeyboru’dan maç aldıktan sonra çalışmalarımıza çok daha hırslı bir şekilde devam ediyoruz. Çocuklar da bizi okulda görünce çok mutlu oluyor.”

‘1,2,3 ANADOLU SULTANLARI’

“Voleybolda başarılı olmak için elimden geldiğince çalışıyorum. Eşimiz ve komşularımız ilk başta bu işi yapamayacağımızı düşündü ancak azmimizi gördükçe bize inanmaya başladılar. Her maç öncesi motive olmak için bir araya gelip ‘1,2,3 Anadolu Sultanları’ diye bağırıyoruz.”.