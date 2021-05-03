Fil Ne Yer? Yavru Filler Nasıl Beslenir Ve Fillerin En Çok Sevdiği Besinler Neler

Filler, ot yiyen canlılar arasında yer alır.

Fil Ne Yer?

Filler, canlılar arasında en büyük memeli hayvanlardır. Çok büyük bir vücuda sahip olduklarından dolayı ihtiyaç duydukları besin değeri çok fazladır. Günde yaklaşık olarak 15 kg besin tüketimi yapan canlılardır. Günlerinin büyük bir kısmını yemek arayarak ve yemek yiyerek harcalar. Yaklaşık olarak 9 - 12 saat yemek yemeğe zaman ayırırlar. Aynı zamanda filler et yiyen canlılardan değildir. Tamamen otlarla beslenen bir hayvandır. İri bir bedene sahip olan filler, otlarla besin ihtiyaçlarını karşılar. Et yemen nadir canlılardan biridir.

Fillerin nasıl yiyecek bulduğu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Ufak bir gezinti yaparak buldukları otları tüketerek beslenir. Doğasında yer alan tüm yeşillikleri tüketebilen bir hayvan türüdür. Yeterli yiyecek bulamadıklarında ağaç kabuklarını yedikleri de görülmüştür. Ağaçların sahip olduğu ince dalları kolay bir şekilde yiyebilirler. Sevdikleri besinler arasında ağaç gövdeleri de bulunuyor. Sindirimi kolaylaştırmak için ağaç kabuklarını yemeyi çok seviyorlar. Kalsiyum içerdiği için fillerin sağlığı için çok faydalıdır.

Yavru Filler Nasıl Beslenir ve Fillerin En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Filler ailelerine çok önem veren canlılardan biridir. Her türlü konuda birbirlerine yardımcı olurlar. Özellikle doğum sırasında birbirlerine çok destek olurlar. Yavru fillerin hangi yiyecekleri tükettiği merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yavru filler yaklaşık olarak 100 kilo civarında doğuyor. Çok büyük bir kütleyle dünyaya gelen yavru fillerin yemek ihtiyacı anneleri tarafından karşılanıyor.

Filler hızlı büyüyebilen canlı türleri arasında yer alıyor. Anne ve baba filler buldukları yiyecekleri yavrularıyla paylaşarak beslenmelerini sağlıyor. Doğada bulunan yeşillikler fillerin tükettiği gıdalardır. Neredeyse gününün tamamını yemek arayarak ve yiyerek geçirir. Yavruları içinde bu durum aynı şekilde geçerlidir.