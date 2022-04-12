Fiilden isim yapan ekler nedir ve hangileridir? Örnekleri ile konu anlatımı

Haberin Devamı

1- Göz - İsim / Gözlemek- Fiil 2- Söz - İsim / Sözleşmek - Fiil. Bazı ekler ise fiil soylu kelimelerden isim yapmak için kullanılır. Örnekler- Çöz - Fiil / Çözüm - İsim

2- Sor - Fiil / Sorgu - İsim. Fiilden isim yapan ekler nedir ve hangileridir? Örnek kelimeler ve cümlelerle detaylı bir şekilde derledik.

Kelimelerin anlamını değiştirdiği için fiilden isim yapan eklerin tamamı yapım ekidir.

Fiilden İsim Yapan Ekler Nedir ve Hangileridir?

1- (-ce, -ca)

Beğence

Kökü - Beğenmek

2- (-aç - eç)

Kurutaç

Kökü - Kurumak

3- (-gın, -gin)

Saygın

Kökü - Saymak

4- (-gıç, -giç)

Bilgiç

Kökü - Bilmek

5- (-ak -ek)

Batak

Kökü - Batmak

6- (-ge, -ga)

İmge

Kökü - İmlemek

Örnek Cümlelerle Fiilden İsim Yapan Ekler

A- Ge - Ga Ekleriyle Örnek Cümleler

1-Sizin gibi ''bilge'' bir insanın yazdığı her kitap çok değerlidir.

Bilmek - Bilge

Haberin Devamı

2- Şiirlerinizde yer alan ''imgeleri'' anlamakta epey zorlandım.

İmlemek - İmge

3- Ege ''Bölgesinin'' en kalabalık şehirleri İzmir ve Muğla'dır.

Bölmek - Bölge

B- Ce - Ca Ekleriyle Örnek Cümleler

1- Bu konuyla ilgili ''düşüncelerini'' kendine saklamalısın.

Düşünmek - Düşünce

2- Bir ''sakıncası'' soksa sizinle biraz konuşabilir miyiz?

Sakınmak - Sakınca

3- Hızlı bir şekilde kapatınca ''çekmecenin'' kolu düştü.

Çekmek - Çekmece

4- Benim hiç kimseden bir çekincem ve korkum yok.

Çekmek - Çekince

Not: ''Ce'' ve ''Ge'' ekleri aynı kelimede kullanılabilir.

Örnek Cümle:

''Bu kitaptaki her satır bilgece yazılmış.''

C- Gıç- Giç Ekleriyle Örnek Cümleler

1- Unutma ki bilge ile bilgiç kimse arasında dağlar kadar fark vardır.

Bilmek - Bilgiç

2- Dalgıç kıyafetleri ve aksesuarları internette daha ucuz.

Dalmak - Dalgıç

D- Im - İm Ekleriyle Örnek Kelimeler

1- Bugünkü derste cezai ''yaptırım'' konusunu işledik.

Yapmak - Yaptırım

2- Bana henüz bir ''bildirim'' gelmedi.

Bilmek- Bildirim

3- Çocukluğundan beri ''resim'' sanatına ilgi duyuyor.

Resmetmek - Resim

4- Kendisinden daha önce hiç görmediğim ''çizim'' teknikleri öğrendim.

Çizmek - Çizim

5- Kişisel ''bakımına'' özen göstermeyen kişilerin kendisine saygısı yoktur.

Bakmak - Bakım

Haberin Devamı

6- Yerel ''seçimler'' beş yılda bir yapılır.

Seçmek - Seçim

7- ''Sunum'' yaparken çok heyecanlandığım için birçok kelimeyi yanlış telaffuz ettim.

Sunmak - Sunum

8- Gün ''batımını'' izlemeyi her zaman sevmişimdir.

Batmak - Batım

9- ''Eğitim'' de ''öğrenim'' kadar mühimdir.

Eğitmek - Eğitim

Öğretme - Öğrenim

10- Yer ''çekimi'' kanunu, Fransız bilim insanı Isaac Newton tarafından bulunmuştur.

Çekmek - Çekim

E- Gı - Gi Ekleriyle Örnek Cümleler

1- Bu satırları sana ''sevgi'' ve özlemle yazıyorum.

Sevmek - Sevgi

2- Bu konuyla ilgili güvenilir ''bilgi'' kaynaklarına ulaşmam gerekiyor.

Bilmek - Bilgi

3- Zanlılar iki saatlik bir ''sorgunun'' ardından adliyeye sevk edildi.

Sormak - Sorgu

Haberin Devamı

4- Eczaneden tentürdiyot ve ''sargı'' bezi aldım.

Sarmak - Sargı

5- Ünlü ressam Almanya'da büyük bir ''sergi'' açacakmış.

Sermek - Sergi

6- Kültür ve sanat ''dergisi'' için yazı alımları başlamıştır.

Derlemek - Dergi

F- Gın - Gin Ekleriyle Örnek Cümleler

Örnek Cümleler:

1- Ona söylediği sözlerden ötürü çok kırgınım.

Kırmak - Kırgın

2- Yeni uyanmış olmasına rağmen çok ''bitkin'' görünüyordu.

Bitmek - Bitkin

3-Ona ve arkadaşlarına hala ilk günkü kadar kızgın mısın?

Kızmak -Kızgın