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Fiil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Fiilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Fiil#Eş Anlamlısı
Fiil kelimesinin eş anlamlısı nedir Fiilin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçeyi öğrenmeye başladığınız andan beri fiil kelime her zaman duyulmaktadır. Fiil kelimesi günlük hayatta da insanların karşısına çıkan bir kelimedir. Fiil ne demek? Fiil kelimesinin kaç tane eş anlamlı kelimesi vardır? Fiil kelimesinin eş anlamlıları ile nasıl cümle kurulur? Sizler için Fiil kelimesinin eş anlamlarını ve örnek cümlelerini derledik.

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Fiil kelimesinin 4 adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

 Fiil Nedir?

Fiil kelimesinin anlamını bilmek fiil kelimesi ile eş anlama sahip kelimelerin bulunmasını sağlamaktadır. Fiil kelimesinin anlamı iş, davranış olarak bilinmektedir. Fiil kelimesi dil bilgisi alanında da kullanılan bir kelimedir.

 Fiil Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

 Fiil kelimesinin toplamda beş adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimelerin yazılışları farklı olsa da fiil kelimesi ile aynı anlama sahiptirler. Fiil kelimesinin eş anlamlı kelimeleri davranış, eylem, hareket ve iş kelimeleridir. Cümlelerde fiil kelimesi yerine bu kelimeler kullanılabilmektedir.

 Fiil Kelimesine Örnek Cümleler

Yaptığı o fiille beni son derece üzdü. / Yaptığı o davranışla beni son derece üzdü. / Yaptığı o eylemle beni son derece üzdü. / Yaptığı o hareketle beni son derece üzdü.

Toplum içinde yapılan fiillere dikkat edilmelidir. / Toplum içinde yapılan eylemlere dikkat edilmelidir. / Toplum içinde yapılan hareketlere dikkat edilmelidir. / Toplum içinde yapılan işlere dikkat edilmelidir. / Toplum içinde yapılan davranışlara dikkat edilmelidir.

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İş, oluş, hareket bildiren kelimelere fiil denir. / İş, oluş, hareket bildiren kelimelere eylem denir.

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