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Fihrist nedir, nasıl kullanılır? Fihrist ne işe yarar, TDK sözlük anlamı

#Fihrist#TDK#Kelime
Fihrist nedir, nasıl kullanılır Fihrist ne işe yarar, TDK sözlük anlamı

Günlük hayatta bazı kelimeler sıkça kullanılıyor. Bu kelimelerin bazılarının anlamını bilirken bazılarını ise merak ediyor ve araştırıyoruz. Bazı kelimeleri telaffuz etmek zor olduğu için bunun yerine aynı kelimenin var olan başka ve telaffuzu tercih ediliyor. Fihrist nedir, nasıl kullanılır sizler için derledik.

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Fihrist kelimesi de söyleyişi en zor olan bu kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin telaffuzunun zor olması gündelik hayatta kullanım alanlarının da sınırlı olmasına yol açıyor.

 Fihrist Nedir?

 Fihrist kelimesi, dilimize Farsçadan girmiş olan yabancı kökenli kelimelerden birisidir. Bu kelimede ünsüz harflerin yan yana bulunması söyleyişi de önemli ölçüde zorlaştırır. Bu nedenle de insanlar günlük hayatta kullanmayı çok tercih etmiyor. Fihrist kelimesinin sözlük anlamı ise, ''içindekiler'' demektir. Bu kelimenin en sık kullanım şekli ise, içindekiler şeklinde ifade edilir.

 Fihrist Nasıl Kullanılır?

 Fihrist kelimesi, dilimizde sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, dilimize Farsçadan geçmiştir. Anlamı ise içindekiler demektir. Bu nedenle de daha çok bir kitabın içindekileri açıklamak için sıkça kullanılır. Aynı zamanda kitabın dışında pek çok şeyin içindekileri açıklamak için de bu kelime kullanılır.

 Fihrist, içinde tüm harflerin olduğu bir not defteridir. Bu harfler, defterin içinde alfabetik bir sıra ile dizilmiştir. Daha sonra yanına anlamını yazar. Bu kelimeleri ise, fihrist defterinde uygun harfin olduğu bir yere yazarlar.

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 Fihrist Ne İşe Yarar?

 Fihrist, kitabın ya da derginin sonuna ya da başına eklenen yapıttaki konu başlıklarını sayfa numarası ile gösteren bir liste, içindekiler kısmını oluşturur. İnsanlar, içindekiler kısmına göz atarak kısa zaman içinde aradıkları bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı buluyor. Bu nedenle de pek çok kitapta, katalogda ve içerik bulunan pek çok üründe bu ifade yer alıyor.

 Fihrist anlamı ise, katalog: Kitaplıktaki kitapları ya da belli bir daldaki gereçleri, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, nitelikleri bakımından tanıtmak, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter ya da fişten meydana gelen bütün anlamında da sıkça kullanılır. İnsanların aradığı şeyi kolaylıkla bulmasını sağlar. Bu kelime, bu nedenle de sıkça karşımıza çıkıyor.

 Fihrist Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Fihrist kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre; içindekiler bölümü, alfabetik sıralama için kullanılan not defteri ve kenarında bütün harflerin yer aldığı bir defter anlamına gelir. Günlük hayatta çok sık kullanılan bu kelime, daha çok kitapların, katalogların ve benzer ürünlerin içindekiler kısmını oluşturuyor. Bu kelime, dilimizde pek çok alanda sıkça kullanılıyor.

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#Fihrist#TDK#Kelime

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