Figüran nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Figüran olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Figüran, dizi ve film oyunculuğunda var olan sahnelere yardım etmek ile görevli olan çeşitli rollerde yer alan kişiler için kullanılan bir ifadedir.

Figüran Kimdir?

Genel olarak sahne sanatları ve ya dizi ve film gibi çeşitli alanlarda çalışan ve de sahneyi her zaman destekleyen roller amacı ile kullanılan bireylere figüran denir. Bu meslek çok fazla çalışılması gerekli olan bir sektördür. Kişiler kendini yeterince geliştirerek bu konuda gerekli olan eğitimleri alıp gelecek senelerde sinema ve ya dizilerde başrol dahi oynayabilirler.

Figüran Ne İş Yapar?

Ülkemizde figüran mesleği yapan kişiler bu mesleği yapabilmek amacı ile öncelikli olarak ilgili bireylerin bazı aşamaları sağlamaları gereklidir. Figüranlık konusunda araştırma yapmış olan hemen herkes bu durumu bilir. Figüranlık işindeki ilk temel kural sabır ve ya yetenek sahibi olabilmektir.

Figüran Nasıl Olunur?

Figüran olmak amacı ile genelde özel bir eğitime ihtiyaç duyulmamaktadır. Figüran olmak adına genel manada cast ajanslarının açmış olduğu seçmelere katılmak yeterli olur. Drama ve oyunculuk bölümü ile birlikte oyunculuk bölümü ve de sahne sanatları bölümü gibi bazı alanlarda eğitim gören kişilerin ise tecrübe edinebilmek amacı ile figüran yaparak sektörü başlaması gereklidir.

Figüran Olma Şartları Nelerdir?

Günümüzde dizi ve film sektöründe yer alan figüranlar az konuştuğu ve ya hiç konuşmadığı için mimikleri ve jestleri ile bir olayı anlatırlar. Bu nedenle de genelde kendisinden istenen duyguyu karşısındakine hissettirebilmek, figüranlardan öncelikle olarak ilk beklenen figüran olma şartıdır. Diğer figüran olma şartları ise ;

Rol vereceği karakterleri iyi bir şekilde yansıtabilmek,

Konuşacağı sahneler adına iyi diksiyona sahip olabilmek,

Özgüven sahibi, disiplinli ve de özverili olmak,

Genel olarak rol, jest, mimik ve ya hareketlerine önceden çalışabilmek,

Ezberleme ve ya eksiksiz karşıdakine nakletme açısından başarılı olabilmek bu şartlar arasında yer alır.

Figüran Görevleri Nelerdir?

Figüranların görevleri arasında genellikle tiyatro, dizi ve sinemada, konuşması olmamasına rağmen işini en iyi şekilde yapması gerekmektedir. Figüranların diğer görevleri ise şu şekilde sıralanabilir. Bunlar ;

Verilen rolü eksiksiz bir şekilde yapmak ve verilen kuralların dışına çıkmamak,

Genel uyarıları ve de eleştirileri her daim dikkate almak,

Var olan ekip çalışmasına uygun bir şekilde olmak,

Oldukça esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek bu görevler arasında yer almaktadır.

Figüran Maaşları Ne Kadardır?

Sinema, tiyatro ve dizilerde yer alan figüran oyuncuların ücretleri farklılık göstermektedir. Figüranlar ortalama olarak çalıştıkları gün için 150 TL ile 250 TL arasında olan bir ücret almaktadır. Bu kişiler setlerde yemek verildiği için de yemek ihtiyaçları adına ekstra ücret ödemesine de gerek yoktur. Günümüzde setlerde bulunan figüranlar çok kısa bir sürede görev alsalar dahi her filmin ve de dizinin vazgeçilmez unsurları olurlar.

Figüran İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde figüran olarak yer alan kişiler esnek mesai saatleri sebebi ile genel çalışma süreleri zor olmaktadır. Bu kişilerin işleri bazı durumlarda yoğun olabilmektedirler. Figüranlar genelde devlet opera ve balesi ve ya cast ajanslarında da çalışabilirler. Kişiler bu yola baş koyduysalar ise ilerde kendilerini en iyi rollerde görmek istiyorlar ise ücret küçümsenmemeli ve işin zorluğundan kaçmadan ve hiç bir zaman pes etmemelisiniz.