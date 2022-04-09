Fifa ne demek ve açılımı nedir? Fifa neyin kısaltması

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Fifa birçok kişinin karşılaştığı ve merak ettiği kelimelerden biridir. Fifa açılımı Federation Internationale de Football Association'dur. Türkçe anlamı ise Futbol Federasyoları Birliğidir. Fifa 1904 yılında Paris'te kurulmuş olan futbolun en üst düzey yönetim organıdır.

Fifa ne demek ve açılımı nedir?

Fifa İsviçre genel merkezli bir futbol yönetim organıdır. 1904 yılında Paris'te kurulmuş olan bu yönetim organı birçok yerde karşımıza çıkar. FİFA açılımı Federation Internationale de Football Association'dur.

Fifa kısaltmasının Türkçe anlamı ise Uluslararası Futbol Federasyonudur. Dilimizde kısaltmaları bilinen kelimelerin anlamlarının ve açılımlarının da bilinmesi gerekir. Bu sayede kelimelerin anlamları bilinerek cümle içerisinde doğru anlamlarda kullanılır. En çok kullanılan ve karşımıza çıkan kelimelerin anlamlarının bilinmesi gerekir. Fifa birçok kişi tarafından kullanılan kelimelerden biridir. Fifa merkezi Zürih'te bulunan bir futbol federasyonudur.

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Fifa neyin kısaltması?

Federation Internationale de Football Association kelime öbeğinin kısaltması olan Fifa birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Fifa Türkçe açılımı ise Uluslararası Futbol Federasyonu olarak bilinir. Futbolun en üst düzey yönetim organı Fifa'dır ve 1904 yılında Paris'te kurulmuştur.