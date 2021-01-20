Fiber Optik Kablo nedir ve nasıl üretilir? Fiber Optik Kablo özellikleri ve çeşitleri

Günümüzde iletişim hızının ne kadar önemli olduğu artık su götürmez bir gerçek. Bu doğrultuda özellikle internetle aynı zamanda birçok farklı alan için, teknolojik alanda iletişim hızı her geçen zaman daha güçlü hale geliyor. Bu konuda fiberoptik bir adım öne çıkmaktadır. Şimdi fiber optik hakkında bilgiler alalım ve özelliklerini inceleyelim.

Fiber Optik Kablo Nedir?

İçinde cam olan ve içerisindeki ışığa kolay bir şekilde yön veren kablolara fiber optik kablolar denmektedir. Böylece fiber optik kablolar herhangi bir şekilde elektromanyetik etkiye maruz kalmaz. Bu da çok daha güçlü bir şekilde iletim imkanı vermektedir. Hem telefon hem de internet üzerinden iletişimin fiber kablolar ile çok daha güçlü hale geldi günümüz dünyasında, aynı zamanda uzay teknolojisi açısından da çok önemli bir yer taşıyor.

Fiber Optik Kablo Nasıl Üretilir?

Genel olarak fiber optik kablo silikon dioksitten üretilmektedir. Özellikle toz haline getirilmiş olan silisin eritilmiş olduğu pota yöntemi ön plana çıkıyor. Böylece kısa mesafeli şekilde Işık dalgasının iletimi çok daha güçlü ve hızlı hale gelmektedir. Bu doğrultuda çok modlu lifler üretimi gerçekleşir ve fiber optik kablo için kullanılır. Aynı zamanda bir cam içerisinde ışığın çok daha etkin bir biçimde geçiş sağlamasına olanak verir. Böylece elektromanyetik alana maruz kalmadan direkt olarak gerekli olan bilgi iletilir.

Fiber Optik Kablo Özellikleri

Fiber optik kablo ışığın daha hızlı şekilde ve kolayca geçiş sağlamasına olanak tanıyarak, etkin bir iletişim imkanı verir. Cam üzerine kaplanması ile beraber yapılan bu geçiş, aynı zamanda güçlü kablo sistemi ile darbelere karşı sağlam durur. Bu doğrultuda silikon dioksit ile üretime gerçekleşerek, her türlü takılma ya da kesintiye karşı etkin bir çözüm sağlar.

Fiber Optik Kablo Çeşitleri

Fiber optik kablo çeşitleri 2 farklı seçenek üzerinden öne çıkıyor. Bunlardan biri single mode ve diğeri ise multi mode olarak öne çıkmaktadır. Bu durum bant genişlikleri ile beraber yüksek hızları noktasında değişkenlik göstermektedir. Türkçe anlamı ile biri tekli mod bir diğeri ise çoklu moddur.